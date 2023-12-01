01 декабря 2023, 23:57

Шиномонтаж загорелся в Балашихе

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Здание шиномонтажа загорелось на Щелковском шоссе в Балашихе. Об этом сообщил источник «360».

На место случившегося приехали минимум пять пожарных машин, а также кареты скорой помощи. Информации о пострадавших пока не поступало. Другие подробности происшествия уточняются.

«Горит шиномонтаж рядом с церковью на протяжении получаса», - рассказал очевидец.

Днем 1 декабря в Москве загорелся вещевой рынок «Садовод». Территорию заволокло едким дымом, два человека пострадали. Среди них - пожарный 2001 года рождения. Возгорание локализовали к 15:30, в 17:00 пожар полностью потушили.

Также пожар вспыхнул в Санкт-Петербурге. Там загорелся склад мебельной фабрики. Огонь охватил площадь в 200 «квадратов». Пожар локализовали в 15:46, в 19:41 возгорание ликвидировали. В тушении огня участвовали 25 человек и семь единиц спецтехники.

Пожары Балашиха
02 декабря 2023, 00:49
Бастрыкин потребовал доклад об отравлении подростков на концерте Кишлака
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке после отравления посетителей концерта Кишлака в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Предварительно, неизвестным веществом отравились более десяти человек, среди которых есть несовершеннолетние, сообщили в ведомстве. По информации Telegram-канала Mash , это двое или трое 15-летних подростков и девять молодых людей от 20 до 25 лет. На мероприятии они распивали спиртные напитки.

Как рассказала «360» одна из посетительниц концерта, на место ЧП приехало много полицейских.

Ранее московскую школьницу госпитализировали из-за отравления противовирусными таблетками. Девочка принимала лекарства для профилактики ОРВИ.

Концерты СК РФ
01 декабря 2023, 23:06
Массовая атака ЦИПСо началась в Telegram и на российских сайтах
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В чатах Telegram и на российских сайтах началась массовая атака ЦИПСо, украинского подразделения ВСУ, которое занимается кибератаками. Об этом сообщил советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«Массовая атака ЦИПСо в чатах. Выманивают номера карт у родственников военных и мобилизованных», - сказано в сообщении.

Политик опубликовал скриншот с публикацией подобной атаки. В нем сказано, что якобы партия «Единая Россия» организовала ряд одноразовой помощи для россиян в виде денежной выплаты. По словам Крючкова, такие сообщения появляются на официальных сайтах и в государственных СМИ.

Ранее, 30 ноября, советник крымского главы заявил, что хакеры взломали серверы интернет-провайдеров в Крыму. До этого на сайтах Евпатории зафиксировали вброс фейковых уведомлений со стороны украинских спецслужб. Они сообщали о несуществующих взрывах.

Интернет Хакеры
01 декабря 2023, 22:07
Грузчика в Москве насмерть придавило шкафом
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В Москве мужчину придавило шкафом управления подстанцией, когда тот разгружал фуру. Как сообщил источник «360», спасти пострадавшего не удалось

Несчастный случай произошел в районе Перово на 1-й Владимирской улице. Туда вызвали бригаду медиков, но мужчина умер до их приезда.

Ранее в Москве погиб рабочий на строительном объекте на улице Вильгельма Пика. Мужчина упал с высоты и получил несовместимые с жизнью травмы. Столичная прокуратура взяла происшествие под контроль. По неуточненной информации, ЧП случилось из-за несоблюдения мер безопасности.

В октябре на юго-западе столицы водитель застрял между двумя машинами. Он пытался остановить автомобиль, в котором не сработал стояночный тормоз. Транспорт «слетел» с ручника и поехал в сторону другой машины. Шофер хотел остановить авто, но его зажало.

Москва 2023
01 декабря 2023, 20:37
Пожар на мебельной фабрике в Петербурге потушили
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Возгорание на мебельной фабрике в Приморском районе Санкт-Петербурга ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе городского МЧС.

Пожар разгорелся в ангаре мебельной фабрики, сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной службы в 14:55. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. Прибывшие в 15:11 на место происшествия сотрудники МЧС присвоили пожару дополнительный номер 1-БИС.

Огонь удалось локализовать в 15:46, в 19:41 возгорание ликвидировали. На месте работали семь единиц спецтехники и 25 человек личного состава. По предварительной информации, пострадавших нет.

Очевидец пожара сообщил, что ангар «горел хорошо». Он отметил, что на месте пожара работали более шести машин МЧС.

Санкт-Петербург Пожары МЧС РФ

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