Шестилетняя девочка выпала из окна квартиры на 9-м этаже в Новой Москве
Оставшийся без присмотра шестилетний ребенок выпал из окна квартиры в Новой Москве. Девочка погибла, сообщили РЕН ТВ в прокуратуре Москвы.
«Девочка, оставшись на непродолжительное время без присмотра взрослых, подошла к окну, облокотилась на москитную сетку и выпала с высоты девятого этажа», - сообщили в надзорном ведомстве.
Девочка скончалась на месте от полученных травм. Прокуратура начала проверку по факту гибели ребенка.
В январе маленькая девочка устроила шоу - прогулялась по карнизу на третьем этаже многоквартирного жилого дома на севере Москвы. Ребенок примерно четырех лет гулял по карнизу, из окна выглядывал ее брат. Девочка была немного одета, а брат был совсем раздет, отметили очевидцы.