04 июля 2024, 23:33

Шестилетняя девочка сломала позвоночник в детсаду в Петербурге

Freepik
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Шестилетняя воспитанница детского сада получила травму позвоночника при катании на качелях, следователи уже проводят проверку. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следователи проводят проверку в рамках уголовного дела по статье о халатности. Они уже установили, что девочка травмировалась 5 июня.

В рамках проверки проведут экспертизу, чтобы установить степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего ребенка. Кроме того, следователи оценят действия работников детсада.

До этого Telegram-канал Shot сообщил, что девочка качалась на качелях-балансире вместе с мальчиком. В какой-то момент он резко встал, а она упала. Сотрудники детсада ничего не сообщили родителям, поэтому они решили, что их дочь просто ушиблась. В больницу они обратились только через два дня. Врачи диагностировали множественные переломы грудного отдела позвоночника.

«Девочка больше чем на полгода прикована к постели, ей предстоит серьезная и длительная реабилитация. Мама пострадавшей обвиняет воспитательницу группы в том, что она недосмотрела за детьми», - уточнил канал.

Заведующая детсадом признала вину своей подчиненной, но заявила, что матери ребенка якобы рекомендовали обратиться в больницу. Последняя же рассказала, что педагоги и местный педиатр отговаривали ее от рентгена и обращения к медикам.

Ранее обиженная спортсменка откусила палец посетительнице фитнес-клуба в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербург Дети Больницы Детские сады
05 июля 2024, 00:16
Медведица напала на мужчину во дворе жилого дома на Сахалине
РИА «Новости»
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Медведица с медвежатами напала на мужчину во дворе жилого дома на Сахалине. Видео опубликовал Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин –Точка отсчета».

Нападение произошло на улице Советской в Охе, между детским садом и жилым домом. На кадрах видно, что сначала хищница с медвежатами пробежалась по двору. Спустя время из кустов выбежал мужчина, которого преследовала медведица. Она повалила его на землю, но мужчине повезло, так как очевидцы смогли громкими криками спугнуть дикое животное. По предварительной информации, он не пострадал.

«Как теперь гулять с ребенком? Просто семейство целое гуляет по городу. Это уже перебор», - заявила местная жительница.

Ранее в Калужской области медведь насмерть загрыз пенсионера , который вышел на прогулку с собаками. По словам жителя деревни Леоново, это первый случай, но зимой в населенном пункте ходили несколько хищников.

До этого от клыков медведя погиб житель Биробиджана , тело которого позже обнаружили поселка Кирга.

Медведица с медвежатами напала на мужчину во дворе жилого дома на Сахалине. Видео опубликовал Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин –Точка отсчета».

Медведи Животные Мужчины
04 июля 2024, 23:24
«Не успел убежать». Медведь загрыз гулявшего с собаками пенсионера
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Медведь насмерть загрыз мужчину около деревни Леоново в Калужской области. Хищник напал, когда пенсионер вышел на прогулку с собаками, сообщил местный житель изданию «Газета.Ru».

«Собаки разбежались, а так как мужчина в возрасте, он не успел от медведя убежать. Это первый случай, но зимой по деревне ходили несколько медведей», - сказал он.

На месте нападения работали различные службы. По словам собеседника издания, теперь жители Леонова «дальше своего огорода точно не пойдут».

Ранее медведь напал на мужчину в лесу рядом с поселком Кирга и загрыз его насмерть. Позже местные жители обнаружили труп односельчанина со следами укусов хищника.

Дикий медведь совершил нападение на рабочего на Чаяндинском месторождении в Якутии. Его коллега пытался отогнать животное, но не получилось.

Медведи Собаки Мужчины
04 июля 2024, 22:43
Гидроплан с людьми жестко сел на озеро в Карелии
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Частный легкомоторный самолет-амфибия CRI с пассажирами совершил жесткую аварийную посадку на озере Валлас в Карелии. Об этом сообщило издание Karelia.news со ссылкой на Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

«На озере Валлас в Муезерском районе неудачно приземлился. Оба пассажира живы. Находятся на острове. Для спасения вылетела группа спасателей из аэропорта Пески», - говорится в сообщении.

Спасатели уже эвакуировали людей, никто из них не пострадал, сообщил РБК.

По факту жесткой посадки гидроплана Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. В пресс-службе надзорного ведомства заявили, что сотрудники прокуратуры проверят обстоятельства произошедшего, а также исполнение законодательства о безопасности полетов. После окончания проверки при наличии оснований могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в США в авиакатастрофе погиб один из членов экипажа «Аполлона-8» Уильям Андерс. Он разбился, когда пытался сделать «мертвую петлю» над водой в районе островов Сан-Хуан в штате Вашингтон.

Прокуратура РФ Самолеты
04 июля 2024, 21:56
Ангар загорелся в центре Москвы на 600 «квадратах»
Пресс-служба МЧС
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Металлический ангар загорелся в районе Белорусского вокзала в Москве. Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России. В распоряжении 360.ru появилось видео с места ЧП.

По данным МЧС, при тушении огня в ангаре, находящемся на улице Грузинский вал, задействовали пожарный поезд. Также по всей площади произошло обрушение постройки. Информации о пострадавших не поступало.

Для борьбы с пожаром привлекли 49 человек личного состава и 13 единиц техники. Согласно последним данным, сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в ангаре. Причины возгорания устанавливаются.

Днем 4 июля в подмосковном поселке Новоивановское загорелся склад с деревянными паллетами.

Общая площадь пожара составила 1600 квадратных метров.

Пожары МЧС РФ Москва

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