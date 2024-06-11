Шестилетняя девочка сломала позвоночник на тренировке в спортцентре в Москве

Родители ребенка обвинили тренера - бронзового призера Олимпийских игр 2018 года в Буэнос-Айресе Веру Белянкину - в халатности.

На тренировке девочка неудачно упала, выполняя упражнение. По словам ее родных, она сказала тренеру о болях в спине, но та лишь отмахнулась, а после занятий объяснила родителям, как вправить позвонки. Однако утром боли не прекратились, и девочку отвезли в больницу, где диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

Ребенку предстоит трехмесячный постельный режим. Кроме того, теперь юная спортсменка вынуждена носить корсет. Родители решили обратиться в суд, однако в спортцентре считают, что они просто хотят получить деньги.

Директор центра заявил Shot, что травмирование девочки не попало на видеозаписи. После падения она якобы спокойно продолжила заниматься. Тем не менее тренера временно отстранили от работы.

Зимой 2024 года в Саратове 11-летняя девочка сломала позвоночник , скатившись с ледяной горки у школы.