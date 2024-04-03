03 апреля 2024, 04:53

Шестилетний мальчик провел ночь в лесу на морозе в Приморье

РИА «Новости»
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Шестилетнего мальчика госпитализировали в Приморье с переохлаждением после проведенной ночи в лесу на морозе. Прокуратура организовала проверку, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ребенок пропал вечером 2 апреля с придомовой территории частного дома в поселке Хрустальный. Правоохранители организовали поиски, к ним присоединились местные жители и волонтеры, а также личный состав прокуратуры.

«В 08:00 3 апреля 2024 года ребенка нашли в лесном массиве вблизи населенного пункта, его госпитализировали с переохлаждением», - сообщила прокуратура.

По метеосводке в районе пропажи ребенка ночная температура составила -4 градуса. По факту происшествия с несовершеннолетним организовали проверку.

В Уфе уже четверо суток ищут пропавших подростков. Мальчики отправились на прогулку и пропали, в лесу у реки нашли их рюкзаки.

Дети Волонтеры Приморье
03 апреля 2024, 05:12
Ночевавшего на морозе в лесу ребенка спасла собака
Pixabay
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Пропавшего в Приморье шестилетнего мальчика спасла его собака, которая согревала его всю ночь. Ребенка госпитализировали с переохлаждением, сообщили в региональном отделении СК России.

Мальчик пропал вечером во вторник, к поискам подключились правоохранители волонтеры и местные жители. В квартире, где проживал мальчик семьей, провели обыск и изъяли личные вещи. Кинологи с собаками пытались найти ребенка по запаховому следу. Совместными усилиями мальчика нашли утром в лесном массиве.

«Он лежал на земле, рядом с ним была его собака. Собака спасла ему жизнь, так как за несколько часов нахождения в лесу, он очень замерз», - сообщили в региональном Следкоме.

Медики поставили мальчику диагноз переохлаждение, ребенка госпитализировали.

Дети Волонтеры Приморье Собаки
03 апреля 2024, 04:18
Ряд зданий разрушились на Тайване после серии мощных землетрясений
РИА «Новости»
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Вблизи острова Тайвань произошла серия мощных землетрясений. За первым с магнитудой 7,5 случилось еще несколько толчков магнитудой от 5,4 до 3,9. Об этом свидетельствуют данные тайваньской метеорологической службы.

Самый мощный толчок произошел на расстоянии 25 километров к юго-востоку от уезда Хуалянь. Глубина эпицентра - 15,5 километров. Следующий по мощности толчок произошел спустя 13 минут после первого, на расстоянии 12,7 километра к северо-востоку от уезда Хуалянь. Специалисты зафиксировали 17 толчков примерно за час.

В городе Хуалянь землетрясением разрушило несколько зданий. Об этом сообщил местный телеканал TVBS. В Сети появились первые кадры последствий подземных толчков.

Землетрясения Тайвань
03 апреля 2024, 02:57
В ДТП под Владимиром пострадали 15 человек
РИА «Новости»
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Петушинском районе Владимирской области увеличилось до 15 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения региона.

Пятерых пострадавших направили в местную больницу. Четверо в состоянии средней степени тяжести оказались в отделении травматологии, еще один в тяжелом стабильном состоянии - в реанимации.

В Новосибирске ранее трамвай врезался в троллейбус , три человека пострадали. Авария произошла на перекрестке улиц Вертковской и Станиславского. Трамвай проехал на красный свет и врезался в бок троллейбуса, который по инерции задел легковушку. В ДТП пострадали три пассажирки из второго транспорта. Женщин доставили в больницу, проводится проверка.

Больницы ДТП Автобусы
02 апреля 2024, 22:54
Телефоны пропавших детей из Удмуртии впервые за неделю подали сигнал
Freepik
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Телефоны исчезнувших детей из Ижевска подали сигнал из Адлера через неделю после случившегося. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

Тринадцатилетняя девочка и ее 15-летний друг ушли из дома 23 марта. Дети никого не предупредили и отключили сотовые телефоны. Только 1 апреля от их мобильников появился сигнал. Он шел от побережья Черного моря.

Поисками школьников занимаются волонтеры, родные и полицейские.

Девочка в день пропажи была одета в сиреневую куртку, черные штаны и темные ботинки. Ее рост - 168 сантиметров, у нее русые волосы и карие глаза. Мальчик примерно одного роста с подругой, у него темно-русые волосы и карие глаза. Когда подросток выходил из дома, на нем были черные джинсы, клетчатая рубашка и бело-красные кроссовки.

Подобная ситуация случилась в Уфе. Двое подростков 13-ти и 14-ти ушли в поход недалеко от детского лагеря «Чайка» 30 марта. С этого дня дети не возвращались домой, 2 апреля стало известно, что спасатели нашли сапог одного из пропавших.

Спасатели Черное море Дети Волонтеры Удмуртия Школьники

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