Шестилетний мальчик провел ночь в лесу на морозе в Приморье

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Ребенок пропал вечером 2 апреля с придомовой территории частного дома в поселке Хрустальный. Правоохранители организовали поиски, к ним присоединились местные жители и волонтеры, а также личный состав прокуратуры.

«В 08:00 3 апреля 2024 года ребенка нашли в лесном массиве вблизи населенного пункта, его госпитализировали с переохлаждением», - сообщила прокуратура.

По метеосводке в районе пропажи ребенка ночная температура составила -4 градуса. По факту происшествия с несовершеннолетним организовали проверку.

В Уфе уже четверо суток ищут пропавших подростков. Мальчики отправились на прогулку и пропали, в лесу у реки нашли их рюкзаки.