Шестиэтажный дом рухнул в центре Петербурга

Обрушение произошло в ночь на среду, 20 декабря, по адресу Гороховая улица, 73. Дом расселили ранее. Информации о пострадавших пока нет. Спасатели приступили к разбору завалов.

В работах принимают участие около 145 спасателей и 38 единиц техники, сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в районе Бронкс в Нью-Йорке частично обрушилось жилое шестиэтажное здание. У дома 1915 года обвалился один из углов. При эвакуации из полуразрушенного здания два человека получили травмы. Других пострадавших под завалами не оказалось.

В начале декабря при сносе девятиэтажного корпуса Российского университета транспорта (МИИТ) у станции метро «Менделеевская» часть стены здания обрушилась прямо на проезжую часть. Чудом никто не пострадал.