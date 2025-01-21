21 января 2025, 09:20

Шестеро погибших при пожаре на курорте в Болу были гражданами Турции

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Шестеро погибших при пожаре на горнолыжном курорте в турецком Болу были гражданами Турции. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая.

По словам главы ведомства, информация о пожаре в одном из отелей появилась в 03:27. Последствия возгорания сейчас устраняют 267 сотрудников различных государственных учреждений и организаций.

Министр пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Во вторник утром стало известно о шести жертвах пожара в отеле. Данных о погибших или пострадавших гражданах РФ в посольство России не поступали.

Турция Пожары
21 января 2025, 08:56
Жертвами пожара на горнолыжном курорте в Турции стали шесть человек
Global Look Press
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На горнолыжном курорте в турецком городе Болу произошел пожар. Из-за ЧП пострадал 31 человек, еще шесть погибло, сообщил телеканал CNN Turk.

Информация о пострадавших россиянах не публиковалась.

«По последней информации с места события, погибли шесть человек, ранен 31 человек», - отметил телеканал.

Посольство России в Турции подтвердило РИА «Новости» , что в горнолыжном отеле Карталкая находились 237 человек, но данные о пострадавших российских гражданах не поступали.

Ранее во время катания на горнолыжном курорте в турецкой провинции Кайсери погиб подросток из России. Парень серьезно пострадал, когда упал на лыжной трассе около подъемника Девели Капы. Школьника с тяжелыми травмами доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Турция Пожары
21 января 2025, 07:40
Спасатели вызволили трех человек из горящего дома в Курганской области
Пресс-служба МЧС
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Сотрудники МЧС вытащили трех человек из горящего дома в Курганской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП случилось в Шадринске. В подъезде двухэтажного дома воспламенилась электрощитовая. Удушливый дым отрезал жильцов от выхода. Пожарные помогли трем жителям выбраться со второго этажа с помощью трехколенной лестницы.

Огонь разгорелся на пяти квадратных метрах, пожар уже потушили. К ликвидации привлекли 19 человек и пять единиц техники. По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание сети.

Ранее пожар случился в СНТ «Автомобилист-2» под Тюменью. Загорелось частное жилое строение. Огонь распространился по всему дому, прибывшие на место ЧП спасатели локализовали его на 30 квадратных метрах. В ходе происшествия погиб один человек. Сейчас правоохранители расследуют обстоятельства случившегося.

Спасатели Пожары Курганская область
21 января 2025, 06:25
Один человек погиб при пожаре на бытовках на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Один человек погиб при пожаре на строительных бытовках в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, происшествие случилось в районе Марфино на улице Комдива Орлова. Загорелись две двухъярусные металлические бытовки, огонь распространился на площади 20 квадратных метров.

На место ЧП оперативно прибыли спасатели, огонь уже локализовали. В эпицентре пожара нашли обгоревший труп.

Ранее, 17 января, пожар случился на строительной бытовке в Красногвардейском районе Петербурга. Пламя охватило строение размером 3×6 метров. В ликвидации огня участвовали 10 спасателей и две единицы техники. По предварительным данным, никто не пострадал.

До этого, 6 января, бытовки загорелись на заводской стройке на северо-востоке столицы. Пламя случайно заметил очевидец и сообщил в службу спасения.

Спасатели Пожары Москва
20 января 2025, 19:28
Суд арестовал мужчину, спрятавшего тело убитой девушки в «Запорожце» Гоши Куценко
пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
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Дорогомиловский суд российской столицы арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве женщины на Кутузовском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в официальном Telegram-канале.

Альберта Абдуллина отправили в СИЗО почти на два месяца. Его обвинили по части первой статьи 105 УК РФ, «Убийство».

По данным следствия, Абдуллин убил женщину в ходе внезапного конфликта. Он несколько раз ударил ее ножом, а затем спрятал в автомобиле марки «ЗА3-968».

Позднее правоохранители установили, что автомобиль принадлежит популярному актеру Гоше Куценко. В сообщении судебной пресс-службы отмечается, что Абудллин уже имел несколько судимостей ранее.

Тело женщины со множественными ножевыми ранениями нашли в автомобиле на Кутузовском проспекте 19-го января. СМИ сообщали, что машина последние два года простояла брошенной во дворе, ее двери оставались открыты.

Убийства Суд Женщины СИЗО Москва

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