Шестеро боевиков забаррикадировались в жилом доме в Ингушетии
Сотрудники ФСБ продолжают спецоперацию в Ингушетии против шестерых боевиков. Об этом сообщили «Известия».
По последним данным, шесть предполагаемых террористов забаррикадировались в жилом доме, на предложение сдаться они отвечают стрельбой из автоматического оружия. Также у них есть взрывные устройства.
Спецназновцы эвакуировали жителей многоквартирного дома из-под шквального огня. Операция проводилась с риском для жизней силовиков.
Власти Ингушетии ввели в Карабулаке режим контртеррористической операции (КТО). По данным республиканского правительства, правоохранительные органы заблокировали боевиков в жилом доме. Под цепь КТО попали четыре улицы: Рабочая, Набережная, Осканова и Джабагиева.
В Национальном антитеррористическом комитете отметили, что члены группировки планировали провести на территории России резонансные террористические акты.