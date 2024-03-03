Шестеро боевиков забаррикадировались в жилом доме в Ингушетии

По последним данным, шесть предполагаемых террористов забаррикадировались в жилом доме, на предложение сдаться они отвечают стрельбой из автоматического оружия. Также у них есть взрывные устройства.

Спецназновцы эвакуировали жителей многоквартирного дома из-под шквального огня. Операция проводилась с риском для жизней силовиков.

Власти Ингушетии ввели в Карабулаке режим контртеррористической операции (КТО). По данным республиканского правительства, правоохранительные органы заблокировали боевиков в жилом доме. Под цепь КТО попали четыре улицы: Рабочая, Набережная, Осканова и Джабагиева.

В Национальном антитеррористическом комитете отметили, что члены группировки планировали провести на территории России резонансные террористические акты.