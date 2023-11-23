Шестьдесят человек эвакуировали из жилого дома в Москве из-за найденной гранаты
Из-за двух гранат, предположительно, времен Второй мировой войны, шестьдесят человек эвакуировали из многоэтажки в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По информации издания, гранату нашли в подъезде жилого дома на Старопетровском проезде в Войковском районе столицы. Боеприпасы обнаружили в процессе выгрузки отходов из мусоропровода в многоквартирном 22-этажном здании.
На место происшествия прибыли экстренные службы. Специалисты приступили к ликвидации опасных устройств. Кто и зачем положил гранаты в мусоропровод, пока неизвестно.
Ранее Минэнерго Подмосковья опровергло информацию о взрыве на электроподстанции в Лыткарине, который якобы произошел утром 23 ноября. Они сообщили, что в районе отключили подачу электричества из-за того, что на подстанции начался пожар вследствие нарушений техники безопасности.