Шесть жителей ДНР пострадали из-за обстрела ВСУ

По его словам, среди пострадавших оказались два сотрудника больницы, а также один пациент. В результате атаки ВСУ повреждения получили три жилых дома в Киевском, Петровском районах Донецка и объект гражданской инфраструктуры в Горловке.

Украинские военные 15 раз обстреляли ДНР, выпустив 42 боеприпаса. Они применили ударный беспилотник и артиллерийские орудия калибра 122, 152 и 155 миллиметров.

Ранее сдавшийся в плен украинский боец заявил, что военнослужащие ВСУ испытывали ненависть к жителям Донбасса задолго на начала спецоперации ВС России. По его словам, однажды они открыли прицельный огонь по донецкому поселку, не думая о жертвах среди мирного населения.