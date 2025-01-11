11 января 2025, 20:09

Шесть зебр погибли в Белгородской области при пожаре

Пресс-служба МЧС
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В хуторе Чумаки Белгородской области во время пожара погибли шесть зебр. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Загорелось каркасное тентованное помещение на территории зоопарка», - отметили в министерстве.

Пожар, который распространился на площади 60 квадратных метров, локализовали. На месте происшествия работали 14 специалистов и три единицы техники. Дознаватели МЧС России выясняют причины возникновения пожара.

Ранее крупный пожар начался в Яхроме. Пламя охватило охватило здание на Вокзальной улице. В тушении пожара приняли участие более 40 человек и 11 единиц техники. Пожарным удалось спасти четырех человек.

Продолжает гореть предприятие в Энгельсе. Площадь возгорания сократилась на 80%. Эксперты Роспотребнадзора на постоянной основе продолжают мониторинг состояния воздуха, отметили «Федерал Пресс».

Пожары Белгородская область
11 января 2025, 19:43
Открытое горение в Яхроме ликвидировали
Pxhere
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Открытое горение в Яхроме удалось ликвидировать. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Яхроме сотрудники МЧС России ликвидировали отрытое горение», - заявили в министерстве.

Огонь охватил здание на Вокзальной улице на площади в тысячу «квадратов». В тушении огня задействовали свыше 40 человек и 11 единиц техники. Пожарные спасли из пожара четырех человек.

Источник ТАСС в оперативных службах уточнил, что горит здание психиатрической больницы No 5.

Ранее пожар произошел на заводе в Нефтекамске - загорелась одна из колонн предприятия. В результате никто не пострадал. Пожарные локализовали возгорание на площади в тысячу квадратных метров.

Крупный пожар потушили 11 января в Тюменской области. Огонь вспыхнул в гараже в СНТ «Суходольное» на Сиреневой улице, сообщил «Ридус».

Пожары
11 января 2025, 19:24
Пятна мазута из потерпевших крушения танкеров добрались до Азовского моря
РИА «Новости»
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На побережье Азовского моря нашли выброс мазута. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

Местные власти организовали мониторинг экологической ситуации во всех прибрежных зонах Азовского моря. К настоящему моменту обследовать успели 125 километров побережья.

Специалисты проверили пляжи в Приазовском, Строгановке, Приморском Посаде, Новоконстантиновке, в Приморске, Акимовском округе, на косе Федотовой и на Косе Пересыпь.

Выброс мазута зафиксировали на Берлинской косе. Размеры загрязненного нефтепродуктами участка составили 14,5 километров. Кроме того, на косе Пересыпь мазут загрязнил участок площадью в пять километров.

К ликвидации выбросов нефтепродуктов привлекли сотрудников местного главка МЧС. Здесь же работают волонтеры и чиновники из муниципальных администраций.

В субботу, 10 января, неподалеку от Темрюкского района Краснодарского края в Черном море произошел новый разлив мазута. В воду попали нефтепродукты с танкера «Волгонефть-239», часть которого выбросило на мель. День спустя загрязнение мазутом выявили и в Ялте.

Черное море Краснодарский край Крушение танкеров в Керченском проливе
11 января 2025, 18:44
Сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре в Яхроме
РИА «Новости»
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Крупный пожар вспыхнул в городе Яхрома Дмитровского городского округа. На месте ЧП работают спасатели. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Огонь разгорелся в административном здании на улице Вокзальная. Пожарные спасли четырех человек.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение административного здания на площади 1000 квадратных метров», - отметили в пресс-службе.

Тушением занимаются более 40 человек и 11 единиц техники.

Пожары Дмитров
11 января 2025, 17:31
Аэропорт Нижнекамска второй раз за день ввел ограничения на полеты
РИА «Новости»
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В аэропорту Нижнекамска повторно ограничили прием и отправку авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Меры ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

«Сегодня, 11 января, органами управления воздушным движением на работу аэропорта Нижнекамск (Бегишево) повторно введены временные ограничения», - отметили в пресс-службе.

Ранее временные ограничения на полеты установили в Казани , Саратове и Ульяновске. По информации Telegram-канала Baza, меры ввели из-за угрозы атаки БПЛА. В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска объявляли план «Ковер». Нескольким пассажирским лайнером пришлось совершить посадку на запасных аэродромах.

По данным «Ридус» , ограничения в воздушных гаванях Казани, Нижнекамска и Ульяновска действовали примерно полчаса.

Самолеты

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