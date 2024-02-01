01 февраля 2024, 07:39

Шесть украинских БПЛА нейтрализовали над Белгородской и Воронежской областями

РИА «Новости»
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Вооруженные силы Украины пытались атаковать Белгородскую и Воронежскую область. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Около 06.30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - указали в оборонном ведомстве.

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника в небе над Белгородской области. Еще два дрона нейтрализовали над территорией Воронежской области. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Также утром в четверг, 1 февраля, Минобороны сообщило о ликвидации беспилотника ВСУ над Курской областью.

01 февраля 2024, 07:57
Двухлетняя девочка погибла при пожаре в Новосибирской области
Пресс-служба Следственного комитета
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В городе Карасуке сгорел частный дом, погибла двухлетняя девочка. Следственное управление Следственного комитета России по Новосибирской области сообщило в своем Telegram-канале о возбуждении уголовного дела.

Пожар произошел днем 31 января. На момент возгорания в доме находились четыре человека, после тушения спасатели нашли тело двухлетней девочки. Уголовное дело возбудили по части первой статьи 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности». Следователи изъяли с места пожара предметы и образцы веществ на экспертизу, которая покажет источник и причину возгорания.

Место происшествия показала прокуратура Новосибирской области. Надзорное ведомство взяло расследование на контроль.

В Екатеринбурге эвакуировали жителей многоэтажки на улице Большакова. Очевидец заявил, что незнакомцы подожгли покрышку у дверей двух квартир.

Уголовное дело Пожары Дети Следственный комитет России
01 февраля 2024, 04:46
Жителей многоэтажного дома в Екатеринбурге эвакуировали из-за поджога
РИА «Новости»
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В Екатеринбурге спасатели эвакуировали жильцов девятиэтажного дома из-за поджога. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на очевидцев происшествия.

«В четвертом подъезде на Большакова, 20 неизвестные подожгли покрышку у двух квартир 143 и 144. В результате горения двери первой квартиры двери заблокировались. Пожарные вскрывали, чтобы спасти женщину», - рассказал очевидец.

Всего из дома эвакуировали 30 человек, в том числе шесть детей. На вызов приехали четыре пожарные машины и 15 спасателей. Возгорание потушили.

В субботу, 27 января, суд приговорил 27-летнего жителя Балашихи к 20 годам колонии строгого режима за поджог квартиры с тремя людьми. В результате пожара все они погибли.

Во вторник, 30 января, в Чебоксарах арестовали учительницу начальных классов, которая устроила поджог в школе , а также украла золотые украшения. Против нее возбудили уголовное дело о теракте и грабеже. В день совершения преступления педагог записала видеообращение в поддержку ВСУ и отправила его в родительский чат.

Спасатели Поджоги Пожары Дети
01 февраля 2024, 03:17
Пятиклассница сломала позвоночник, катаясь на школьной горке
Freepik
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Девочка получила компрессионный перелом позвоночника, катаясь на ледяной горке рядом со школой № 46 в Саратове. Об этом мать ребенка рассказала о случившемся местному изданию «Взгляд-инфо».

Дети после уроков катались на горке рядом со школой. Горка была с неровностью - из-за нее 11-летнюю /девочку подкинуло и отбросило на лед.

«Там, где лед, она ударилась спиной, ее отбросило на живот уже, и на животе она скатилась вниз с горки. Внизу встать она уже не смогла», - рассказала мать школьницы.

По словам женщины, скорую помощь вызвали прохожие. Врачи диагностировали у девочки компрессионный перелом второго позвонка поясничного отдела. Кроме того, у нее могут быть проблемы с соседними позвонками и ушиб таза. Врачи собираются провести КТ.

«Ребенок лежит в больнице, нельзя шевелиться, она на растяжке. 21 день, сказали, точно», - сообщила мать пострадавшей девочки.

Женщина добавила, что, по словам других детей, горку у школы засыпали.

В конце декабря восемь детей пострадали при обрушении горки в поселке Усть-Абакане в Хакасии. Дети упали с высоты около трех метров. Двух девочек госпитализировали с переломами ног.

Дети Школы Больницы Скорая помощь Врачи
01 февраля 2024, 02:54
Бдительный таксист спас пенсионерку от мошенников в Петербурге
Freepik
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Водитель службы такси помог жительнице Петербурга сохранить ее сбережения. Мошенники пытались обмануть пенсионерку, представившись «сотрудниками банка», сообщила «Фонтанка».

Пожилой женщине поступил звонок с неизвестного номера. Аферисты убедили пенсионерку взять в банке кредит и перевести все деньги на «безопасный счет».

Мошенники вызвали петербурженке такси. По дороге шофера насторожило, что всю дорогу пассажирка общалась с кем-то по телефону и передавала свои личные данные. Мужчина уточнил у нее, что происходит. Пенсионерка рассказала ему о неожиданном звонке из Центробанка.

Таксист посоветовал пассажирке перезвонить сыну, а потом сам ему объяснил, что привезет женщину в безопасное место. Позже родственники забрали пенсионерку.

А вот жительнице Москвы повезло меньше. Мошенник уговорил 75-летнюю женщину перевести пять миллионов рублей и продать квартиру. Похожую схему обмана использовали в разговоре с другой пожилой москвичкой : ее обманули на 11 миллионов рублей.

Санкт-Петербург Мошенничество Женщины Центробанк

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