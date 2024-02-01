Шесть украинских БПЛА нейтрализовали над Белгородской и Воронежской областями
Вооруженные силы Украины пытались атаковать Белгородскую и Воронежскую область. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Около 06.30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - указали в оборонном ведомстве.
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника в небе над Белгородской области. Еще два дрона нейтрализовали над территорией Воронежской области. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.
Также утром в четверг, 1 февраля, Минобороны сообщило о ликвидации беспилотника ВСУ над Курской областью.