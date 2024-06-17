Шесть случаев подозрения на ботулизм выявили в Казани
В Казани зарегистрировали шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления «Салата лобио». Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Татарстану.
«В Казани зарегистрировали шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления „Салата лобио“ производства ООО „Локалкитчен“ (Москва)», - указали в ведомстве.
По данному факту специалисты проводят проверку ретейлера, через которого заказывали продукцию. Сейчас все пострадавшие находятся в инфекционной больнице, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Ранее более 120 жителей Москвы обратились к врачам из-за ботулизма , из них половину госпитализировали в тяжелом состоянии. Роспотребнадзор выяснил , что причиной отравления стали «Салат лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком».