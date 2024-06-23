Шесть полицейских погибли при стрельбе в Дагестане
Вечером 23 июня неизвестные устроили стрельбу в Дагестане. В ходе ЧП погибли сотрудники правоохранительных органов.Такие данные привела глава пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева, сообщило РИА «Новости».
«В общей сложности в Махачкале и Дербенте убиты шесть сотрудников правоохранительных органов, 12 ранены», - отметила она.
Вечером 23 июня неизвестные открыли огонь возле православной церкви в Дербенте.
С места преступления они скрылись на белом Volkswagen Polo.
В Махачкале группа злоумышленников открыла огонь по посту ДПС на улице Ермошкина. В городе ввели план «Перехват». По последним данным, на улице Магомедгаджиева по-прежнему продолжается стрельба.
После случившегося в Дагестане ввели режим контртеррористической операции. Сотрудники правоохранительных органов ведут поиски стрелков.