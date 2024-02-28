Шесть лет колонии грозит врачам клиники после смерти продюсера Гаврилова

Бизнесмену сделали операцию 17 февраля в клинике Тимура Хайдарова. Реабилитацию пациент провел дома. Однако через три дня у Гаврилова появились боли в животе и проблемы с дыханием. Еще через неделю продюсер умер.

По словам Хайдарова , у пациента возникли боли в животе на четвертый день. Его доставили обратно в клинику, где ему диагностировали злокачественную гипертермию - угрожающее жизни повышение температуры тела. Медики стабилизировали состояние Гаврилова и организовали его перевод в государственную больницу.

Родственники и друзья Гаврилова убеждены, что причина гибели в осложнениях после хирургического вмешательства. По одной из версий, пациент получил заражение крови во время операции.

Сам владелец медицинской организации заявил, что за все время существования его клиники в ней не умер ни один пациент. Его адвокат уточнил , что Гаврилова оперировал не Хайдаров, а специалисты другой клиники.

Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе процессуальной проверки по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека». Виновным может грозить до шести лет колонии.

Ранее в клинике Тимура Хайдарова в Москве начался обыск.