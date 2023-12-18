18 декабря 2023, 12:07

Шесть детей пострадали в ДТП с самосвалом в Башкирии

РИА «Новости»
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В Башкирии произошла крупная авария с заказным автобусом и самосвалом. Пострадали семь человек. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

ДТП произошло на шестом километре Алексеевского шоссе в Уфимском районе. Заказной автобус HIGER, в котором ехали дети на экскурсию, врезался в самосвал SHACMAN. В результате аварии пострадали семь человек. Среди них шесть детей.

Судя по видео, от удара автобус частично улетел в кювет. У HIGER разлетелось лобовое стекло и вмяло капот. Рядом с местом аварии много припаркованных машин и людей.

Что послужило причиной ДТП, неизвестно. Подробности выясняются.

Накануне подобная авария произошла в Удмутртии. В Игринском районе столкнулись школьный автобус «Газель Next» и отечественная легковушка. Всего пострадали семь человек, среди них двое - дети. Ликвидировали последствия ДТП 13 человек и шесть единиц спецтехники.

Дети Башкирия ДТП Автобусы
18 декабря 2023, 11:44
Украинские националисты залили монтажной пеной дверь в квартиру военкора Сапонькова
РИА «Новости»
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Дверь в тамбур, ведущий в квартиру военкора Романа Сапонькова, неизвестные залили монтажной пеной и измазали экскрементами. Предположительно, это совершили украинские националисты. Об этом «360» рассказал сам Сапоньков.

Испортили дверь Военкор находится в зоне проведения спецоперации. Накануне вечером неизвестный позвонил ему на личный мобильный и представился участковым. Мужчина пробормотал свои имя и фамилию и сообщил, что дверь в тамбур, в котором находится квартира Романа, испортили. Также он сообщил, что на месте оставили какую-то записку.

Военкор не удивился, что его номер нашли, так как он находится во всеобщем доступе, в том числе в соцсетях. А в разных украинских пабликах Романа называют «боевиком», который якобы угрожает целостности республики.

Неизвестный начал расспрашивать военкора, кто сейчас находится в квартире. Роман ответил, что не готов раскрывать эти данные и уточнил, что сначала свяжется с родными и узнает, что происходит с его квартирой. Его супруга пришла, посмотрела на дверь и сообщила Сапонькову, что дверь в тамбур действительно запенили. Также ее измазали, предположительно, экскрементами.

«После этого я пробил номер по приложению. Он оказался зарегистрирован на каких-то левых людей, на какую-то женщину. Начались подозрения», - отметил Роман.

Беседа с украинцем Военкор включил камеру на телефоне и перезвонил неизвестному. Разговор выложил в соцсетях. Собеседник Романа оказался проукраинским. Он начал угрожать военкору.

После разговора с украинским националистом Сапоньков вызвал полицию. Но участковый, перезвонивший ему через 15 минут, сообщил, что правоохранители по указанному адресу не приедут.

Но после того, как история разлетелась в Сети, начался резонанс. И уже ближе к ночи по адресу военкора прибыла опергруппа и криминалисты. Они собрали отпечатки пальцев и опросили супругу Романа.

«Сам я в зоне СВО, это все знают, а почитатели бывшей Украины, как всегда, сражаются с мирными гражданами. В этом их суть», - написал Сапоньков в социальных сетях.

Как сообщили в Telegram-канале «МВД Медиа», петербургская полиция ищет человека, который залил монтажной пеной дверь в квартиру в Красносельском районе, которая принадлежит военкору. Сообщение об испорченном имуществе в правоохранительные органы поступило от местной жительницы.

«Петербургской полицией проводятся необходимые мероприятия для установления и задержания подозреваемого в противоправных действиях», - уточнили в ведомстве.

Согласно информации Telegram-канала «Mash на Мойке», злоумышленники также пришли по месту прописки военкора Дмитрия Стешина. Нанесли ли его имуществу какой-либо ущерб, неизвестно.

Журналистика Украина Полиция
18 декабря 2023, 11:08
Одиннадцатиклассник из Москвы расстрелял обидчика матери
РИА «Новости»
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В Москве учащийся 11-го класса выстрелил в мужчину из-за оскорбления в адрес матери. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, жильцы дома в районе Митино на Пятницком шоссе услышали выстрелы и вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили раненого в голову 38-летнего мужчину, которого немедленно доставили в ближайшую больницу. У него обнаружили открытую черепно-мозговую травму, переломы частей черепа и ушиб головного мозга.

Подозреваемым оказался 17-летний молодой человек. Его задержали.

В разговоре с полицейскими старшеклассник объяснил, что его мать вступила в конфликт с пострадавшим, и тот начал оскорблять ее. Сын решил защитить женщину и взял у своего дяди из сейфа травматический пистолет. Он не меньше шести раз выстрелил в обидчика, попав при этом в голову.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство в отношении подростка. Ему грозит срок до десяти лет лишения свободы. Также дело завели против дяди молодого человека. За ненадлежащее хранение оружия он может получить до полугода ареста.

Ранее в Петербурге подросток выстрелил девочке в глаз из арбалета. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Стрельба Москва 2023
18 декабря 2023, 09:55
Сотрудники ФСБ задержали в Ижевске готовившего теракт украинского агента
РИА «Новости»
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В Ижевске задержали украинского агента, готовившего теракт против одного из руководителей оборонного предприятия Удмуртии. Об этом сообщили «360» в пресс-службе ФСБ России.

По данным ведомства, задержан россиянин 1990 года рождения. Подозреваемый действовал по заданию украинской террористической организации. Он готовил теракт, планируя использовать самодельное взрывное устройство.

Уточняется, что у задержанного изъяли компоненты для изготовления взрывчатки, а также средства связи. Правоохранительные органы также обнаружили переписку подозреваемого с украинскими координаторами.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 205, части 2 статьи 205.5, в том числе о приготовлении к теракту и участии в работе террористической организации. Расследование продолжается, подытожили в ФСБ.

Ранее в Ростовской области был задержан гражданин Украины, собиравший информацию о ВС России.

ФСБ Удмуртия Россия
18 декабря 2023, 09:19
Прокуратура назвала причину пожара в Мытищах, где погибли мать с ребенком
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Прокуратура Московской области выяснит обстоятельства, при которых погибли женщина с ребенком в многоквартирном доме в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, информация о возгорании в одной из квартир дома, расположенного на улице Кадомцева, поступила в экстренные службы около 17:10. Когда спасатели прибыли на место ЧП, то зафиксировали задымление, огонь охватил площадь в восемь квадратных метров.

В результате пожара погибли женщина 1988 года рождения и ее двухлетний сын. Прокуратура Московской области подключилась к расследованию уголовного дела, возбужденного следственными органами.

Предварительной причиной пожара называют аварийный режим работы внутренней электропроводки. Точную причину выяснят после пожарно-технической экспертизы.

Известно, что возгорание произошло в ЖК «Новое Медведково». Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП, но не могли подъехать ближе к дому из-за припаркованных автомобилей.

Пожары Мытищи

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