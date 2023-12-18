Шесть детей пострадали в ДТП с самосвалом в Башкирии

Дверь в тамбур, ведущий в квартиру военкора Романа Сапонькова, неизвестные залили монтажной пеной и измазали экскрементами. Предположительно, это совершили украинские националисты. Об этом «360» рассказал сам Сапоньков.

Испортили дверь Военкор находится в зоне проведения спецоперации. Накануне вечером неизвестный позвонил ему на личный мобильный и представился участковым. Мужчина пробормотал свои имя и фамилию и сообщил, что дверь в тамбур, в котором находится квартира Романа, испортили. Также он сообщил, что на месте оставили какую-то записку.

Военкор не удивился, что его номер нашли, так как он находится во всеобщем доступе, в том числе в соцсетях. А в разных украинских пабликах Романа называют «боевиком», который якобы угрожает целостности республики.

Неизвестный начал расспрашивать военкора, кто сейчас находится в квартире. Роман ответил, что не готов раскрывать эти данные и уточнил, что сначала свяжется с родными и узнает, что происходит с его квартирой. Его супруга пришла, посмотрела на дверь и сообщила Сапонькову, что дверь в тамбур действительно запенили. Также ее измазали, предположительно, экскрементами.

«После этого я пробил номер по приложению. Он оказался зарегистрирован на каких-то левых людей, на какую-то женщину. Начались подозрения», - отметил Роман.

Беседа с украинцем Военкор включил камеру на телефоне и перезвонил неизвестному. Разговор выложил в соцсетях. Собеседник Романа оказался проукраинским. Он начал угрожать военкору.

После разговора с украинским националистом Сапоньков вызвал полицию. Но участковый, перезвонивший ему через 15 минут, сообщил, что правоохранители по указанному адресу не приедут.

Но после того, как история разлетелась в Сети, начался резонанс. И уже ближе к ночи по адресу военкора прибыла опергруппа и криминалисты. Они собрали отпечатки пальцев и опросили супругу Романа.

«Сам я в зоне СВО, это все знают, а почитатели бывшей Украины, как всегда, сражаются с мирными гражданами. В этом их суть», - написал Сапоньков в социальных сетях.

Как сообщили в Telegram-канале «МВД Медиа», петербургская полиция ищет человека, который залил монтажной пеной дверь в квартиру в Красносельском районе, которая принадлежит военкору. Сообщение об испорченном имуществе в правоохранительные органы поступило от местной жительницы.

«Петербургской полицией проводятся необходимые мероприятия для установления и задержания подозреваемого в противоправных действиях», - уточнили в ведомстве.

Согласно информации Telegram-канала «Mash на Мойке», злоумышленники также пришли по месту прописки военкора Дмитрия Стешина. Нанесли ли его имуществу какой-либо ущерб, неизвестно.