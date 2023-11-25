25 ноября 2023, 11:11

Шесть детей пострадали в ДТП с автобусом и иномаркой под Калугой

РИА «Новости»
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В Калужской области утром 25 ноября произошло смертельное ДТП с участием автобуса и иномарки. Один человек погиб, пострадали шесть детей, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Около 10:00 на автодороге Малоярославец - Боровс­к, в районе деревни Уваровское Renault Logan столкнулся с ехавшим из Калуги в Боровский район автобусом. Последний из-за столкновения снесло в кювет.

Предварительно, погиб водитель легкового автомобиля. Шесть ехавших в автобусе детей пострадали.

Точное количество получивших травмы и обстоятельства аварии уточняются.

Накануне в Нижегородской области столкнулись пять автомобилей. Жертвами массового ДТП стали два человека. Еще один пострадал.

ДТП
25 ноября 2023, 12:23
Труп девочки обнаружили в Свердловской области
РИА «Новости»
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В Свердловской области нашли тело 12-летней девочки. Об этом сообщило ИА Regnum со ссылкой на источник в МВД.

Тело ребенка в квартире Каменска-Уральского обнаружил отец, который вернулся из магазина поздно вечером, после чего вызвал скорую. По его словам, дверь оказалась запертой изнутри, предсмертной записки девочка не оставил.

По предварительным данным, правоохранители не обнаружили признаков насильственной смерти у подростка. Врачи установили, что девочка умерла как минимум за два часа до их приезда.

Предположительной причиной смерти стало отравление, в ближайшее время медики проведут вскрытие тела. Силовики изъяли из квартиры жидкость для вейпа и дезодорант.

Ребенок не состоял на учете в полиции и не имел хронических заболеваний. При этом правоохранители ранее обращали внимание на 44-летнюю мать девочки, которую привлекали к административной ответственности по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Омбудсмен Мария Львова-Белова сообщала, что в 2022 году родители в России убили 80 детей.

Дети МВД РФ Свердловская область
25 ноября 2023, 11:05
Труп мужчины всплыл в деревне Крекшино в Новой Москве
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В Новой Москве в поселении Марушинское в реке Алешинке всплыл утопленник. Об этом сообщил источник «360».

По его информации, на место происшествия прибыла добровольческая группа, которая обнаружила тело подо льдом. Ее вызвала родственница пропавшего мужчины для поиска.

Извлекать тело будут самостоятельно. Спасатели не потребуются. В ближайшее время приедут следователи для установления точных причин и обстоятельств.

Ранее ребенок утонул во время тренировки по плаванию в Свердловской области.

Москва 2023
25 ноября 2023, 11:02
Подпорная стена рухнула на дорогу в Севастополе
РИА «Новости»
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Севастопольская прокуратура начала проверку по факту обрушения подпорной стены на дорогу по улице Адмирала Октябрьского. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Информация о ЧП поступила утром в субботу, 25 ноября. Прокуратура устанавливает обстоятельства и причины происшествия.

«По факту обрушения подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского начали проверку по поручению прокурора города Севастополя Максима Жука», - указали в ведомстве.

По результатам проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

В октябре жители города заметили рядом с Севастопольской бухтой густой темный дым. Губернатор Михаил Развожаев объяснил, что военные применили средства специальной маскировки. Несмотря на неприятный запах, дым абсолютно безопасен для людей, подчеркивал глава Севастополя.

Крым Севастополь
25 ноября 2023, 10:40
Труп пенсионера обнаружили в центре Екатеринбурга
РИА «Новости»
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Тело 70-летнего мужчины нашли на улице Челюскинцев в Екатеринбурге. Об этом Ura.ru сообщили в главке Следственного комитета по Свердловской области.

«Следственный отдел Верх-Исетского района начал проверку по факту ЧП, сейчас проходит опрос очевидцев и осмотр места. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, внешне труп без телесных повреждений», - отметили в ведомстве.

В пресс-службе главка МВД по региону уточнили, что правоохранители уже установили личность умершего.

«Мужчине внезапно стало плохо, ему было 70 лет. По предварительным данным, его смерть не связана с криминалом», - подчеркнул глава пресс-службы Валерий Горелых.

Ранее труп заместителя главы управления уголовного розыска по Архангельской области обнаружили в купейном вагоне поезда в Архангельске.

Расследованием причин смерти занялся региональный Следственный комитет.

Екатеринбург Следственный комитет России

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