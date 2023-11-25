Шесть детей пострадали в ДТП с автобусом и иномаркой под Калугой
В Калужской области утром 25 ноября произошло смертельное ДТП с участием автобуса и иномарки. Один человек погиб, пострадали шесть детей, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Около 10:00 на автодороге Малоярославец - Боровск, в районе деревни Уваровское Renault Logan столкнулся с ехавшим из Калуги в Боровский район автобусом. Последний из-за столкновения снесло в кювет.
Предварительно, погиб водитель легкового автомобиля. Шесть ехавших в автобусе детей пострадали.
Точное количество получивших травмы и обстоятельства аварии уточняются.
Накануне в Нижегородской области столкнулись пять автомобилей. Жертвами массового ДТП стали два человека. Еще один пострадал.