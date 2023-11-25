Шесть детей пострадали в ДТП с автобусом и иномаркой под Калугой

В Свердловской области нашли тело 12-летней девочки. Об этом сообщило ИА Regnum со ссылкой на источник в МВД.

Тело ребенка в квартире Каменска-Уральского обнаружил отец, который вернулся из магазина поздно вечером, после чего вызвал скорую. По его словам, дверь оказалась запертой изнутри, предсмертной записки девочка не оставил.

По предварительным данным, правоохранители не обнаружили признаков насильственной смерти у подростка. Врачи установили, что девочка умерла как минимум за два часа до их приезда.

Предположительной причиной смерти стало отравление, в ближайшее время медики проведут вскрытие тела. Силовики изъяли из квартиры жидкость для вейпа и дезодорант.

Ребенок не состоял на учете в полиции и не имел хронических заболеваний. При этом правоохранители ранее обращали внимание на 44-летнюю мать девочки, которую привлекали к административной ответственности по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Омбудсмен Мария Львова-Белова сообщала, что в 2022 году родители в России убили 80 детей.