Шесть детей отравились хлоркой в бассейне в Севастополе
В Севастополе шести детям потребовалась помочь медиков после посещения бассейна Aqua Deluxe. Причиной стало отравление хлоркой, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
Сейчас бассейн проверяют сотрудники надзорного ведомства. В мероприятиях принимают участие специалисты Роспотребнадзора.
В пресс-службе уточнили, что данные о происшествии с детьми появились в соцсетях 24 мая. Один из пользователей написал о том, что на тренировке в бассейне стоял резкий запах, потом дети почувствовали себя плохо.
В больницу в итоге попали шестеро пострадавших. Детям от восьми до 10 лет. Врачи выявили у них признаки отравления хлорсодержащим веществом. После оказания медпомощи детям не потребовалась госпитализация, добавили в прокуратуре.