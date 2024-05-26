26 мая 2024, 15:04

Шесть детей отравились хлоркой в бассейне в Севастополе

РИА «Новости»
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В Севастополе шести детям потребовалась помочь медиков после посещения бассейна Aqua Deluxe. Причиной стало отравление хлоркой, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Сейчас бассейн проверяют сотрудники надзорного ведомства. В мероприятиях принимают участие специалисты Роспотребнадзора.

В пресс-службе уточнили, что данные о происшествии с детьми появились в соцсетях 24 мая. Один из пользователей написал о том, что на тренировке в бассейне стоял резкий запах, потом дети почувствовали себя плохо.

В больницу в итоге попали шестеро пострадавших. Детям от восьми до 10 лет. Врачи выявили у них признаки отравления хлорсодержащим веществом. После оказания медпомощи детям не потребовалась госпитализация, добавили в прокуратуре.

Дети Севастополь
26 мая 2024, 16:12
Советника губернатора Орловской области отправили в изолятор
РИА «Новости»
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В Орловской области задержали советника губернатора Сергея Лежнева. По информации местного издания «Орловские новости», его поместили в изолятор временного содержания.

В материале отметили, что 24 мая Лежнев разместил в своем Telegram-канале последний пост.

Причину его задержания журналисты не назвали, добавив, что Лежнева привезли в Орел - советник губернатора находится в ИВС.

Как уточнил «Коммерсант» , в городе сейчас расследуют уголовное дело о многомиллионных хищениях на Красном мосту.

Последние полтора года он занимался волонтерством - доставлял гуманитарные грузы из области в зону проведения спецоперации.

На должность советника Лежнева назначили сразу же после того, как регион возглавил Андрей Клычков. СМИ связали это с дружескими отношениями между чиновником и губернатором. В администрации Лежнев отвечал за взаимодействие с прессой.

В Орловской области задержали советника губернатора Сергея Лежнева. По информации местного издания «Орловские новости» , его поместили в изолятор временного содержания.

Хищения Задержания Чиновники
26 мая 2024, 14:43
Девушка-подросток погибла в ДТП возле бурятского села
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В Бурятии в результате аварии погибла несовершеннолетняя девушка и еще три человека пострадали. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительным данным, около 01:00 26 мая в районе села Хонхолой в Мухоршибирском районе не имеющий прав водитель не справился с управлением Toyota Platz, съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии погибла 17-летняя девушка. Также медики доставили в больницу еще трех человек, среди них - двое несовершеннолетних.

«Прокуратура Бурятии проконтролирует ход процессуальной проверки по факту ДТП. Надзорный орган даст оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения», - заявили в ведомстве.

Крупное ДТП произошло 26 мая в Московской области. В столкновении автомобилей пострадали четыре человека , одному из них потребовалась неотложная операция.

ДТП Бурятия
26 мая 2024, 14:16
В полиции сообщили подробности ДТП с загоревшимися автомобилями в Подмосковье
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В результате ДТП в Богослове пострадали четыре человека, сообщили 360.ru в подмосковном главке МВД. Участниками аварии близ Фрязина, по данным ведомства, стали две машины.

Подробностей о состоянии пострадавших в пресс-службе не привели. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По информации Telegram-канала «112», раненые получили переломы ног и ожоги - после столкновения машины опрокинулись и загорелись.

Всех пострадавших доставили в больницу. Одному из них потребовалась срочная операция.

ДТП Фрязино
26 мая 2024, 14:03
Сухогруз врезался в мост в Ростове-на-Дону
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В Ростове-на-Дону 26 мая сухогруз врезался в несудоходный пролет моста. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Сухогруз врезался в опору моста и оказался на мелководье. Никто не пострадал, мост не поврежден, устанавливаются повреждения на судне», - заявили в пресс-службе, добавив, что ЧП произошло в акватории реки Дон.

В следственном управлении добавили, что началась доследственная проверка.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС Ростовской области уточнил, что столкновение произошло в результате потери управления.

«Поступила информация, что сухогруз прошел в несудоходный пролет Ростовского подвижного моста в результате отказа рулевого управления. Пострадавших нет, сухогруз в настоящее время отбуксировали к причалу», - добавили в ведомстве.

В Telegram-канале РЖД уточнили, что проходящий по мосту фрагмент железной дороги Ростов-на-Дону - Батайск повреждений не получил, переправа работает в обычном режиме. Задержки движения поездов нет.

Ранее 26 мая в Санкт-Петербурге столкнулись два туристических судна.

Следственный комитет России Реки

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