Шесть детей отравились хлоркой в бассейне в Севастополе

Сейчас бассейн проверяют сотрудники надзорного ведомства. В мероприятиях принимают участие специалисты Роспотребнадзора.

В пресс-службе уточнили, что данные о происшествии с детьми появились в соцсетях 24 мая. Один из пользователей написал о том, что на тренировке в бассейне стоял резкий запах, потом дети почувствовали себя плохо.

В больницу в итоге попали шестеро пострадавших. Детям от восьми до 10 лет. Врачи выявили у них признаки отравления хлорсодержащим веществом. После оказания медпомощи детям не потребовалась госпитализация, добавили в прокуратуре.