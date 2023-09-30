Шесть человек застряли на аттракционе в Ставрополе

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«Медицинская помощь им не потребовалась», - отметили в ведомстве.

Аттракцион сломался, когда на нем находилось пять взрослых и один ребенок. Отдыхающие оказались заблокированы на высоте 35 метров. Спасатели спускали людей с помощью пожарной автолестницы.

В спасательной операции участвовали 23 человека с привлечением девяти единиц техники. МЧС показало кадры спасения с аттракциона.

Ранее восьмилетний ребенок застрял в конструкции аттракциона в развлекательном центре «Zамания» в Москве. ЧП произошло на Ходынском бульваре в ТЦ «Авиапарк». Родители вытащили ногу мальчика до прибытия спасателей.

В марте на территории ВДНХ остановилось колесо обозрения «Солнце Москвы», в этот момент в кабинах находились люди. Помощь медиков понадобилась одному человеку.