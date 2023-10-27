Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и трактором в Башкирии
Авария произошла в Баймакском районе республики Башкортостан, пострадали шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба главка регионального ГИБДД.
ЧП случилось утром в пятницу на 128-м километре автомобильной дороги Ира-Магнитогорск.
По предварительным данным, столкнулись трактор «Кировец» К-708 и пассажирский автобус «ГАЗель Некст». В салоне последнего находились девять пассажиров.
В результате столкновения пятерых пассажиров «ГАЗели» и ее 60-летнего водители отвезли в больницу, остальных медицинские работники осмотрели на месте.
В ведомстве отметили, что автобус вез рабочих на предприятие в Хайбуллинский район из города Сибай. На место ЧП прибыли сотрудники ГИБДД и другие оперативные службы. Обстоятельства аварии уточняют.
Ранее обильный снегопад в Москве стал причиной массового ДТП на Третьем транспортном кольце, в столкновение попали около 10 автомобилей.