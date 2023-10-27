Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и трактором в Башкирии

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ЧП случилось утром в пятницу на 128-м километре автомобильной дороги Ира-Магнитогорск.

По предварительным данным, столкнулись трактор «Кировец» К-708 и пассажирский автобус «ГАЗель Некст». В салоне последнего находились девять пассажиров.

В результате столкновения пятерых пассажиров «ГАЗели» и ее 60-летнего водители отвезли в больницу, остальных медицинские работники осмотрели на месте.

В ведомстве отметили, что автобус вез рабочих на предприятие в Хайбуллинский район из города Сибай. На место ЧП прибыли сотрудники ГИБДД и другие оперативные службы. Обстоятельства аварии уточняют.

Ранее обильный снегопад в Москве стал причиной массового ДТП на Третьем транспортном кольце, в столкновение попали около 10 автомобилей.