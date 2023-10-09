Шесть человек пострадали от нападений медведей в Японии

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Среди пострадавших в Аките - четверо мужчин и одна женщина. Их возраст составил от 60 до 80 лет. Местные власти не уточнили, какие именно травмы получили люди.

В префектуре Канадзава от встречи с диким медведем пострадал мужчина 80 лет. Он гулял в парке, когда животное напало. Сейчас пострадавший находится сознании, врачи зафиксировали у него ранения лба и груди.

За прошедший год произошло более 100 нападений медведей на людей, два из них закончились летальным исходом. Данный показатель превысил цифры за прошлый и позапрошлый годы. Максимальное число нападений зафиксировали в 2020 году - 158, однако тогда к концу сентября это число не достигало 100 и составляло 86 случаев.

Ранее поход в национальный парк Канады «Банф» обернулся смертью для двух туристов после встречи с агрессивным медведем-гризли. Территорию, где нашли тела, временно закрыли для посетителей.