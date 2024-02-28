28 февраля 2024, 10:24

Шесть человек погибли в ДТП в Саратовской области

Соцсети
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ДТП с участием двух автомобилей произошло в Лысогорском районе Саратовской области. В результате аварии погибли шесть человек, сообщил глава управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что около полуночи в службу «112» поступило сообщение о том, что в Лысогорском районе вблизи поворота на поселок Гремячий произошло столкновение двух машин: Ваз-2112 и Lada Granta.

«В результате ДТП шесть человек погибли и один пострадал», - отметил Юрин.

Он также добавил, что спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокировали тела погибших. По факту произошедшего стражи правопорядка начали проверку.

Ранее на Урале юный волейболист погиб в ДТП с лосем за час до своего 18-летия.

Спасатели ДТП Машины
28 февраля 2024, 11:29
Мужчина изнасиловал петербурженку, забежав за ней в квартиру
РИА «Новости»
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Неизвестный мужчина несколько часов преследовал 20-летнюю петербурженку, а после забежал за ней в квартиру и изнасиловал. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным канала, когда сталкер ворвался в квартиру, то начал ей угрожать, а после изнасиловал жертву и скрылся с места происшествия.

Следователи возбудили уголовное дело. Нападавшего начали искать.

Ранее тюменец с презервативами и шприцем в кармане больше года преследовал женщин.

В интернете на него пожаловались не меньше четырех пострадавших. В конце концов предполагаемого маньяка схватили и передали полиции местные жители.

Санкт-Петербург Изнасилования
28 февраля 2024, 11:12
Участник рок-группы кормил басиста женскими гормонами, чтобы увести его невесту
Freepik
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Хардкор-метал-группа Llorona из Нэшвилла в США выгнала солиста из коллектива, так как выяснилось, что тот кормил басиста женскими гормонами, чтобы сделать его похожим на трансвестита и увести его невесту. Об этом сообщило издание Daily Mail.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Малоизвестная группа Llorona поделилась этой историей на своей странице в Instagram*, но позже публикацию удалили. Пост гласил, что участник группы по имени Диего подмешивал своему другу порошкообразные протеиновые добавки с добавлением женского гормона на протяжении пяти месяцев.

Его целью, по словам участников группы, было заставить себя казаться мужественным по сравнению с феминизированным другом и привлечь внимание невесты соперника.

В публикации такой поступок назвали глупым мышлением пещерного человека, а его действия - бессмысленными. Группа также сообщила, что Диего признался, что был одержим девушкой.

Бывшие друзья солиста сказали, что это вмешательство повлекло большие финансовые затраты, чтобы пострадавшему парню удалось выяснить, что происходит с его телом. Кроме того, они бы и не узнали ничего: вредитель скрывал это до последнего, но в итоге напился и написал откровенное СМС.

США Соцсети
28 февраля 2024, 11:01
Появилось видео затопленного из-за коммунальной аварии микрорайона в Тюмени
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Холодная вода залила микрорайон Тарманы в Тюмени после коммунальной аварии. Видео появилось в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, что вода уже достигла тротуаров и дорог, а также добралась до первых этажей некоторых домов.

В пресс-службе городского водоканала изданию 72.ru объяснили, что произошло повреждение чугунного водопровода.

«К перепадам температур такие сети очень уязвимы, когда наверху подтаивает, а на глубине земля еще мерзлая. Поэтому сети давления не выдерживают и ломаются. Четыре восстановительных бригады уже работают на месте. Откачиваем воду с тротуаров и дорог, затем уберем наледь. Прикладываем все необходимые силы, чтобы как можно скорее ликвидировать повреждение», - отметили в пресс-службе.

Также в водоканале подчеркнули, что меняют чугунные сети каждый год. В настоящее время в Тюмени их осталось не более 5% от общего числа.

Ранее одну из оживленных улиц затопило в Челябинске, пешеходам помогали перебраться на другую сторону с помощью погрузчика.

Тюмень Видео Коммунальные аварии
28 февраля 2024, 10:49
Сын Бари Алибасова назвал точный диагноз отца
РИА «Новости»
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Сын Бари Алибасова рассказал, почему на днях экстренно госпитализировали его отца. По его словам, основателю группы «На-На» поставили диагноз — неподтвержденный инсульт. Об этом сообщило издание MSK1.RU.

Сын Бари Алибасова рассказал, почему на днях экстренно госпитализировали его отца. По его словам, основателю группы «На-На» поставили диагноз - неподтвержденный инсульт. Об этом сообщило издание MSK1.RU.

Бари Алибасова забрали в больницу с подозрением на инсульт. В прессе появились сообщения о частичном параличе правой стороны тела известного продюсера.

«В день госпитализации у него резко повысилось давление до 180», - отметил сын.

По словам Алибасова-младшего, инсульт у отца не подтвердился. Причиной госпитализации стали проблемы с сердечно-сосудистой системой, возникшие после перенесенного COVID-19.

«Я очень надеюсь, что через два-три дня отец уже будет дома», - добавил он.

Жена срочно вызвала ему скорую, и композитор попал в реанимацию в Боткинскую больницу. Супруга Алибасова рассказала «360», что они просто «решили перестраховаться».

Инсульт Больницы Бари Алибасов

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