Шесть человек погибли в ДТП в Саратовской области
ДТП с участием двух автомобилей произошло в Лысогорском районе Саратовской области. В результате аварии погибли шесть человек, сообщил глава управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что около полуночи в службу «112» поступило сообщение о том, что в Лысогорском районе вблизи поворота на поселок Гремячий произошло столкновение двух машин: Ваз-2112 и Lada Granta.
«В результате ДТП шесть человек погибли и один пострадал», - отметил Юрин.
Он также добавил, что спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокировали тела погибших. По факту произошедшего стражи правопорядка начали проверку.
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