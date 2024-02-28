Шесть человек погибли в ДТП в Саратовской области

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Он уточнил, что около полуночи в службу «112» поступило сообщение о том, что в Лысогорском районе вблизи поворота на поселок Гремячий произошло столкновение двух машин: Ваз-2112 и Lada Granta.

«В результате ДТП шесть человек погибли и один пострадал», - отметил Юрин.

Он также добавил, что спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокировали тела погибших. По факту произошедшего стражи правопорядка начали проверку.

Ранее на Урале юный волейболист погиб в ДТП с лосем за час до своего 18-летия.