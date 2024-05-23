Шесть человек погибли при пожаре в Подмосковье

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Уголовное дело возбудили после гибели шестерых человек при пожаре в деревне Падиково в Истре. Об этом сообщили в подмосковном ГСУ СК.

Пожар вспыхнул в частном трехэтажном доме в СНТ «Снегирь». При ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела шести человек.

«Еще один пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение. Количество пострадавших уточняется», - добавили в пресс-службе.

По факту случившегося возбудили дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Сейчас на месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, подчеркнули в ведомстве.

В МЧС России уточнили, что в больницу доставили пострадавшую женщину.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировали. Причину ЧП предстоит установить экспертам.