Шесть человек обратились за помощью к медикам после взрыва в Петербурге

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«Женщину 92 лет госпитализировали с симптомами реакции на стресс», - уточнили в публикации.

В пресс-службе комитета отметили, что на место ЧП выезжали шесть бригад скорой помощи, в том числе две реанимационных.

«Первая бригада прибыла спустя 10 минут после вызова. На месте происшествия постоянно находится необходимое число врачей», - подчеркнули в комздраве.

Утром 2 марта на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге произошел мощный взрыв. По предварительной информации, причиной стал беспилотный летательный аппарат, власти эти сведения пока что не подтверждали. Очевидцы рассказывали «360», что перед хлопком слышали громкий гул от беспилотника.