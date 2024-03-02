02 марта 2024, 11:15

Шесть человек обратились за помощью к медикам после взрыва в Петербурге

Читайте нас в: Google Новости

После взрыва в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга помощь специалистов потребовалась шести местным жителям. Одного человека госпитализировали, сообщил комитет здравоохранения города в Telegram-канале.

«Женщину 92 лет госпитализировали с симптомами реакции на стресс», - уточнили в публикации.

В пресс-службе комитета отметили, что на место ЧП выезжали шесть бригад скорой помощи, в том числе две реанимационных.

«Первая бригада прибыла спустя 10 минут после вызова. На месте происшествия постоянно находится необходимое число врачей», - подчеркнули в комздраве.

Утром 2 марта на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге произошел мощный взрыв. По предварительной информации, причиной стал беспилотный летательный аппарат, власти эти сведения пока что не подтверждали. Очевидцы рассказывали «360», что перед хлопком слышали громкий гул от беспилотника.

Санкт-Петербург Здравоохранение Взрывы
02 марта 2024, 12:54
Россиянка подбросила новорожденного ребенка в соседний двор
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Мать двух детей из астраханского села Ватажное родила третьего ребенка и подкинула его во двор одного из домов. Завернутого в простыню и детскую спортивную куртку плачущего младенца обнаружил рано утром владелец дома. Мужчина вызвал на место сотрудников полиции. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД сообщило издание «Блокнот. Астрахань».

Правоохранители доставили мальчика в областной перинатальный центр и занялись поиском матери. Личность женщины быстро установили. Ей оказалась 29-летняя местная мать-одиночка двух детей.

Третьего ребенка она родила в хозяйственной пристройке дома и отнесла новорожденного к соседям.

Полиция и областная прокуратура начали проверку для установления всех обстоятельств случившегося.

Сайт kp.ru со ссылкой на источники уточнил, что 29-летняя женщина с двумя детьми проживает в доме своей матери. Третьего внука бабушка не захотела и пригрозила дочери, что выгонит ее из дома, если она снова забеременеет.

Собеседники журналистов подчеркнули, что положение многодетная мать скрывала до последнего: не вставала на учет в больнице и носила широкую одежду.

В середине февраля родившая сына несовершеннолетняя жительница Воронежа избавилась от ребенка, выбросив его из окна четвертого этажа. Новорожденный скончался на месте от полученных травм. Против матери завели уголовное дело об убийстве.

Дети Больницы Женщины Россия Полиция
02 марта 2024, 12:32
Девушка попыталась спасти кота и застряла на дереве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Московской области девушка попыталась помочь спуститься застрявшему на дереве коту, однако сама осталась на дереве. Об этом сообщил Telegam-канал Baza.

Кот залез на дерево в Щелкове и не смог спуститься обратно, местные жители вызвали спасателей. Однако в МЧС ответили, что животное слезет самостоятельно и реагировать, на вызов отказались.

В итоге кота вызвалась спасти девушка, которая залезла высоко на дерево и сама оказалась в «ловушке». На этот раз спасатели все-таки приехали и сняли девушку с животным с высоты.

В начале января в Московской области кот забрался на колокольню храма Воскресения Словущего и не смог слезть обратно.

Местные жители развернули операцию по спасению животного, которое провело на морозе более 12 часов. Его спустил на землю мужчина, который специально приехал из Коломны.

Спасатели Коты Животные Щелково
02 марта 2024, 12:12
«Тут полдома разнесло». Жители Петербурга показали последствия взрыва БПЛА
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Утром 2 марта в Санкт-Петербурге произошел взрыв беспилотного летательного аппарата. В распоряжении «360» появилось видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что фасад одного из домов сильно поврежден.

«Тут полдома разнесло, пацаны! Беспилотник упал!» - прокомментировал происходящее петербуржец, снявший последствия ЧП.

В администрации Санкт-Петербурга отмечали, что эвакуированных жителей поврежденного дома временно разместили в одном из детских садов. С ними работают психологи и социальные работники.

Губернатор Александр Беглов отмечал, что приоритетом для экстренных служб является оценка повреждений в результате ЧП.

Комитет здравоохранения по Санкт-Петербургу сообщал, что после взрыва помощи попросили шесть местных жителей , а женщину 92 лет доставили в больницу с подозрением в реакции на стресс. В зоне ЧП дежурят бригады врачей.


Санкт-Петербург Беспилотники Взрывы
02 марта 2024, 10:21
Маньяк Томас Крич чудом избежал смертной казни в США
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Маньяк Томас Крич, приговоренный в США к смертной казни за многочисленные убийства для банды «Ангелы ада» и оккультистов из «Церкви сатаны», избежал наказания. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Приговор в отношении 73-го заключенного должны были привести в действие 29 февраля. В тюрьме штата Айдахо, где мужчина отбывает наказание, ему хотели ввести смертельную инъекцию.

Присутствовавшие на экзекуции журналисты заявили, что Крич был спокоен, но в глазах стояли слезы. Мужчину положили на каталку, пристегнув ремнями. Сотрудники тюрьмы попытались найти на его руке вену для введения яда, но тщетно.

Затем они исследовали ноги заключенного, но и не нашли места, куда можно было бы сделать укол. В итоге исполнение приговора пришлось отменить, Крича вернули в камеру. Сейчас маньяк находится в ожидании новой попытки смертной казни.

Ранее в США установили личность маньяка , известного как Зодиак. Им оказался житель Калифорнии Гэри Френсис Пост.

США Убийства Смертная казнь Приговоры

Новости по теме