Шесть часов ушло на тушение крупного пожара в многоэтажке в Новосибирске

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«В 07:01 (03:01 по московскому времени - прим. ред.) - ликвидация открытого горения», - говорится в ней.

Информация о возгорании поступила в 20:50 по московскому времени. Загорелся утеплитель, огонь распространился на фасад и крышу. Огонь распространился на 900 квадратных метров.

Из здания эвакуировались 40 человек. Еще одно человека спасла газодымозащитная служба. В итоге никто не пострадал.

Локализовать пожар удалось в 02:40, а потушить - еще через 21 минуту. На месте работали более 120 спасателей. Применялись 32 спецмашины.

Накануне, 20 апреля, загорелся ангар с лакокрасочной продукцией и строительными материалами в Санкт-Петербурге. Огонь охватил площадь 450 «квадратов». На борьбу с ним потребовалось около четырех часов. На месте трудились 32 спасателя.