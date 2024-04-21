21 апреля 2024, 07:24

Шесть часов ушло на тушение крупного пожара в многоэтажке в Новосибирске

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Спасатели потушили крупный пожар в многоэтажке в Новосибирске только через шесть часов. Это следует из сводки главного управления МЧС по региону.

«В 07:01 (03:01 по московскому времени - прим. ред.) - ликвидация открытого горения», - говорится в ней.

Информация о возгорании поступила в 20:50 по московскому времени. Загорелся утеплитель, огонь распространился на фасад и крышу. Огонь распространился на 900 квадратных метров.

Из здания эвакуировались 40 человек. Еще одно человека спасла газодымозащитная служба. В итоге никто не пострадал.

Локализовать пожар удалось в 02:40, а потушить - еще через 21 минуту. На месте работали более 120 спасателей. Применялись 32 спецмашины.

Накануне, 20 апреля, загорелся ангар с лакокрасочной продукцией и строительными материалами в Санкт-Петербурге. Огонь охватил площадь 450 «квадратов». На борьбу с ним потребовалось около четырех часов. На месте трудились 32 спасателя.

Спасатели Пожары МЧС РФ
21 апреля 2024, 08:20
Спасатели спрогнозировали спад уровня воды в реке Тобол в Кургане
Пресс-служба МЧС
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Уровень воды в реке Тобол в ближайшие пару дней будет постепенно спадать. Такой прогноз опубликовала пресс-служба МЧС по Курганской области.

«В ближайшие один-два дня на реке Тобол у города Кургана ожидается постепенный спад уровня воды. На остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная», - указали в сообщении.

Умеренный рост уровня воды может произойти в Белозерском и в северо-восточной части Кетовского муниципального округа.

Затопления возможны в населенных пунктах Шкодинское, Белый Яр, Костоусово, Галкино Второе, Передергина и Большое Чаусово Кетовского муниципального округа. Под угрозой паводков также находится ряд поселков и деревень в Белозерском муниципальном округе.

Ранее, 20 апреля, уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг рекордной отметки в 997 сантиметров. Губернатор Александр Моор напомнил, что в последний раз такой показатель фиксировался в 2017 году.

Курган Курганская область Реки
21 апреля 2024, 07:56
Сауна загорелась в таунхаусе в Южном Бутово
РИА «Новости»
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Сауна загорелась в таунхаусе в московском районе Южном Бутово. Об этом сообщил источник «360».

По его сведениям, пожар в четырехэтажном здании случился по улице Адмирала Лазарева, 86, корпус 4. Информация поступила в экстренные службы около 07:00. К моменту прибытия пожарных с третьего этажа валил густой черный дым.

Как оказалось, в сауне загорелись вещи и мебель на площади 20 квадратных метров. До прибытия спасателей эвакуировались семь человек, троих из них осматривают медики. Хозяин таунхауса пояснял, что на цокольном этаже может находиться человек (подтвердилось ли это, неизвестно). Данных о пострадавших нет.

Ранее крупный пожар в многоэтажке в Новосибирске тушили около шести часов. Огонь распространился на 900 «квадратов».

Из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек. Никто не пострадал.

Спасатели Пожары
21 апреля 2024, 04:43
Школьницу из Петербурга жестоко избили одноклассники и сняли ее мучения на видео
Freepik
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Ученики петербургской школы избили одноклассницу в кабинете, кадры с места событий попали на видео. Драка произошла два месяца назад, но известно о случившемся стало только сейчас. Об этом написало издание «Фонтанка».

В публикации сказано, что ЧП случилось в школе Приморского района Санкт-Петербурга. На кадрах видно, как ученики издеваются над одноклассницей и бьют ее в школьном кабинете.

Потасовка началась, когда дети начали кидаться бумажками друг в друга. Школьник, снимавший видео, стал выкрикивать унизительные слова о национальности девочки, которую били.

По неуточненной информации, на момент происшествия в классе был учитель, однако не стал вмешиваться в конфликт. После драки вызвали родителей в учреждение, перед ученицей извинились.

На скандальное видео обратила внимание глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. После этого правоохранители начали проверку по факту произошедшего.

Ранее московскую школьницу госпитализировали после драки с восьмиклассницей из параллельного класса. Как рассказала мать пострадавшей, у ее дочери диагностировали сотрясение мозга и травму головы.

Драки Санкт-Петербург Дети Школы Видео Школьники
21 апреля 2024, 04:41
Кровля многоквартирного жилого дома загорелась в Новосибирске
Пресс-служба МЧС
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Пожар разгорелся в жилом многоквартирном доме в Новосибирске, к тушению приступили сотрудники МЧС России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Горит кровля многоквартирного жилого дома на 900 квадратных метрах. Из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек», - сообщили в МЧС.

В ликвидации возгорания участвуют около 120 пожарных и 32 единицы техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

Крупный пожар разгорелся на заводе лакокрасочной продукции в Санкт-Петербурге. Огонь успел распространиться на 450 «квадратов». Пламя тушили по повышенному рангу сложности, на месте происшествия работали 32 спасателя и семь единиц техники. С пожаром боролись около четырех часов.

В Смоленской области после атаки украинского дрона загорелась емкость с ГСМ. В нее попали обломки сбитого беспилотника.

Спасатели Пожары МЧС РФ Россия

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