Шесть балконов жилого дома обрушились в Орловской области

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По данным следователей, обрушение произошло в трехэтажном многоквартирном доме в селе Ярище Колпнянского района. В результате происшествия никто из жильцов не пострадал. На место ЧП выехал следователь для проведения осмотра.

По факту обрушения возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

Прокуратура области начала проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ и взяла под контроль соблюдение жилищных прав граждан.

Вечером в субботу, 11 января, в центре Тюмени обрушилась деревянная горка. Несколько человек пострадали, среди них был подросток.