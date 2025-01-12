Шесть балконов жилого дома обрушились в Орловской области

Один из самых разрушительных лесных пожаров в истории США изменил направление из-за ветра. Усилившиеся порывы сформировали неподалеку от Лос-Анджелеса гигантские огненные торнадо, сообщил телеканал Fox Weather.
Что такое огненное торнадо Огненный торнадо представляет собой высокий, как правило тонкий вихрь, поднимающийся над огнем. Он состоит не только из пламени, но и из продуктов горения. Раскаленный до 800 градусов по Цельсию воздух при сильном ветре вращается с ураганными скоростями - все, что находится рядом с эпицентром смерча, сгорает дотла.
Как минимум три таких смерча зафиксировали в районе Палисейдс, где ветра дуют особенно сильно. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс, как сообщил CNN , уже заявила, что смерчи могут возникнуть здесь и в начале следующей недели.
Всего же Лос-Анджелес окружают шесть отдельных очагов пожаров общей площадью около 15 тысяч гектаров. Еще три местным спасательным службам удалось локализовать.
Люди бегут из Лос-Анджелеса Свои дома вынужденно покинули порядка 150 тысяч человек. Еще примерно 166 тысяч жителей лос-анджелесской агломерации также готовятся к приказу об эвакуации.
Специалист по борьбе с лесными пожарами Европейского института леса Линдон Пронто в беседе со Sky News заявил, что пожарным могут понадобиться недели, чтобы полностью ликвидировать возгорания. В FEMA, американском управлении по чрезвычайным ситуациям, также предупредили об усилении ветра в ближайшие дни.
Жертвами стихии стали уже по меньшей мере 11 человек. Голливудские звезды, в числе которых Энтони Хопкинс, Пэрис Хилтон и Мэл Гибсон, потеряли свои дома. Элитной квартиры за 200 миллионов долларов рискуют лишиться Леонид Агутин и Анжелика Варум.