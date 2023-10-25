Шарий с женой жаловался на угрозы незадолго до попытки поджога виллы в Испании
Украинский блогер Анатолий Шарий и его супруга незадолго до нападения на их дом в Таррагоне сообщали в полицию о том, что получают угрозы. Об этом сообщило испанское издание El Pais со ссылкой на данные правоохранителей.
По информации источников газеты, Шарий и его жена рассказали, в частности, о появлении группы людей, пикетировавших их дом с плакатами, на которых были написаны угрозы об убийстве.
По данным Diario, 24 октября дом блогера забросали коктейлями Молотова. Позже Шарий написал в своем Telegram слова благодарности руководству спецслужб Испании за расследование и розыск подозреваемых.
В Испании Шарий живет уже несколько лет. На Украине блогера подозревают в госизмене.
В минувшем году его задержали по запросу властей Украины, однако в итоге дело о выдаче закрыли, потому что власти Испании не получили в срок необходимые для экстрадиции документы.