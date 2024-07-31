«Шансов не было». Пять человек насмерть зажало между фурами в ДТП на Кубани

По предварительной информации, во вторник, 30 июля, на трассе, соединяющий Славянск-на-Кубани и Крымск, образовался дорожный затор.

«Водитель большегруза МАЗ не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта и столкнулся с Chevrolet Lacetti, который стоял крайним в пробке. Легковой автомобиль по инерции врезался в грузовик DAF и оказался зажат между двумя большегрузами», - уточнило ведомство.

Как сообщила «Российская газета» , легковушкой управлял 35-летний уроженец станицы Нижнебаканской, которого смогли опознать по водительским правам. В машине находилась его девушка и трое ее дочерей. По словам очевидцев, у них не было шансов выжить.

Ранее на Кубани погибли четыре человека , ставшие жертвами смертельной аварии на трассе в Кущевском районе.

В крупном ДТП с фурами и легковым автомобилем на автодороге Славянск-на-Кубани - Крымск погибла семья из кубанской станицы - двое взрослых и трое детей. Об этом сообщила пресс-служба Главка МВД России по Краснодарскому краю.