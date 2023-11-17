«На руднике в Балейском районе произошло частичное обрушение горной породы на горизонте, под завалами оказались два человека», - сказано в сообщении.

Глава Балейского района Владимир Ушаков сообщил агентству, что обрушение случилось на Верхне-Алиинском месторождении, там работает золоторудная компания «Омчак».

Как отметили в пресс-службе, на место прибыли горноспасатели МЧС России. Они обнаружили под завалами тело одного из работников. Сейчас ведут поиски второго человека.

В пресс-службе следственного управления СКР по Забайкальскому краю заявили, что по факту случившегося начали проверку. По неуточненной информации, обрушение случилось в 10:00 (в 04:00 по московскому времени). На место ЧП прибыли следователи. После осмотра и опроса руководства примут решение о возбуждении уголовного дела.

В мае прошлого года на шахте «Таштагольская» в Кузбассе случился горный удар на глубине 294 метра. Из шахты эвакуировали 252 горняков.