17 ноября 2023, 05:46

Шахтер погиб после обрушения на руднике в Забайкалье — МЧС

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Двух людей в Забайкалье завалило после обрушения на руднике. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона.

«На руднике в Балейском районе произошло частичное обрушение горной породы на горизонте, под завалами оказались два человека», - сказано в сообщении.

Глава Балейского района Владимир Ушаков сообщил агентству, что обрушение случилось на Верхне-Алиинском месторождении, там работает золоторудная компания «Омчак».

Как отметили в пресс-службе, на место прибыли горноспасатели МЧС России. Они обнаружили под завалами тело одного из работников. Сейчас ведут поиски второго человека.

В пресс-службе следственного управления СКР по Забайкальскому краю заявили, что по факту случившегося начали проверку. По неуточненной информации, обрушение случилось в 10:00 (в 04:00 по московскому времени). На место ЧП прибыли следователи. После осмотра и опроса руководства примут решение о возбуждении уголовного дела.

В мае прошлого года на шахте «Таштагольская» в Кузбассе случился горный удар на глубине 294 метра. Из шахты эвакуировали 252 горняков.

Шахты
17 ноября 2023, 03:54
Тело трехлетнего ребенка нашли в сауне в Великом Новгороде
Telegram-канал СУ СКР по Новгородской области
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Трехлетнего мальчика нашли мертвым в бассейне сауны в Великом Новгороде. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК по Новгородской области, где разместили видео с места событий.

«Следователем СК организована проверка по факту гибели трехлетнего мальчика, тело которого с признаками утопления обнаружено в бассейне одной из саун в Великом Новгороде», - рассказли в ведомстве.

По неуточненной информации, ребенок был в сауне с родителями. Место происшествия осмотрел следователь.

Ранее в городе Кстово Нижегородской области в бассейне утонул пятилетний мальчик. Как сообщили в СУ СК по региону, ребенок был на занятиях по плаванию. В момент случившегося тренер, вероятно, не смотрел на него. В итоге ученик оказался под водой и погиб.

Похожий случай также произошел в Астрахани 23 августа. Там утонул четырехлетний мальчик в аквапарке. Ребенок пришел туда вместе с семьей. Когда за ним не смотрели, он скатился с горки в бассейн.

Дети
17 ноября 2023, 01:56
Обвиняемый покончил с собой в здании суда в Брянске
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Подсудимый в Брянске покончил с собой во время суда. Об этом сообщило агентство «Регнум».

В материале сказано, что 21-летнего обвиняемого доставили из СИЗО, в котором он находился с сентября. Мужчину судили за удар ножом своего знакомого в живот. В начале заседания он вел себя спокойно и отвечал на вопросы.

Когда в зал вошла свидетельница происшествия, подсудимый резко изменил поведение. Он стал нервничать и кричать, умоляя девушку не уходить после опроса. Несмотря на просьбы, она покинула зал. В итоге мужчина попытался совершить суицид.

Сотрудники конвойного наряда оперативно оказали первую помощь обвиняемому и вызвали бригаду врачей. Через 20 минут мужчина скончался. По факту его смерти начали проверку.

Ранее в Екатеринбурге осудили троих молодых людей за доведение 19-летнего студента до самоубийства. Юноша и две девушки долго унижали и издевались над парнем. Они угрожали ему и прижигали руки зажженной сигаретой.

Суд
17 ноября 2023, 00:48
Замглавы города в Дагестане лишился руки из-за взрыва гранаты
РИА «Новости»
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Заместителю главы дагестанского города Буйнакск Гамзату Османову оторвало кисть руки во время взрыва светошумовой гранаты. Об этом РИА «Новости» сообщили в администрации региона.

«Сегодня, в 14:15 по московскому времени, в Буйнакскую центральную городскую больницу с отрывом кисти левой руки помещен заместитель главы администрации Буйнакска Гамзат Османов 1993 года рождения», - сказано в материале.

В администрации отметили, что ЧП произошло из-за случайного взрыва светошумовой гранаты. Пациент находился на цокольном этаже одного из домов. К разрушениям в здании взрыв не привел, о других пострадавших не сообщили. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

В мэрии города заявили, что Османов находится в отпуске с 15 сентября по 1 июня следующего года. На неоплачиваемый отдых мужчина ушел по семейным обстоятельствам.

Ранее, 14 августа, в Махачкале прогремел взрыв на автомобильной заправке. По неуточненным данным, взорвался баллон с селитрой, после чего на складе начался пожар. Пламя перешло на соседнюю АЗС. В итоге погибли 37 человек, трое из них - дети.

Дагестан Россия
17 ноября 2023, 00:27
«Дайте хоть пальто взять». Жительница обрушившегося дома в Астрахани рассказала, как выбегала из дома
Телеканал «360»
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Жительница дома в Астрахани, в котором обрушились два подъезда, рассказала «360», как проводилась эвакуация. Женщина призналась, что все произошло очень быстро, она едва успела накинуть пальто.

«Я слышала, что бегают по подъезду, думала, пьяный какой-то напился и опять барабанит в дверь. Да вроде у нас тихий подъезд. А я в ночнухе стою. Вот в чем была, в том и... Говорю, дайте мне хоть теплое пальто взять, на улице холодно», - поделилась жительница пострадавшего дома.

По ее словам, она только успела надеть пальто, и их всех вывели во двор. Женщина также рассказала, что в доме были постоянные проблемы с канализацией, и жалобы в различные органы не помогали.

«Канализация задолбала <…> подмывает же», - возмутилась собеседница издания.

Прокуратура Астраханской области пообещала проконтролировать права пострадавших при обрушении здания жильцов. Прокурор Сергей Фрост сообщил, что решается вопрос о временном расселении оставшихся без жилья астраханцев.

Эвакуации Обрушение дома в Астрахани

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