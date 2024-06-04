Шахта лифта обрушилась в центре Москвы во время демонтажных работ

По его данным, обращение поступило в 16:52. Источник добавил, что лифтовая шахта упала во внутреннем дворе во время выполнения работ по демонтажу.

По данным пресс-службы Следственного комитета по Москве, из-за обрушения никто не пострадал, специалисты проводят осмотр места происшествия.

Telegram-канал Baza заявил, что ЧП произошло в переулке Боброва. Авторы прикрепили к посту видеозапись с последствиями обрушения шахты. В канале добавили, что пострадал человек - на кадрах видно, как один мужчина держался за голову, у него шла кровь.

Ранее группа строителей получила травмы в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Опалубка не выдержала и рухнула на рабочих на стройплощадке. В результате пострадали четыре человека, их направили в медучреждения.