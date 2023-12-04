04 декабря 2023, 16:03

Шахматисту Каспарову выписали штраф на 30 тысяч рублей

РИА «Новости»
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В Москве оштрафовали шахматиста Гарри Каспарова* на 30 тысяч рублей за непредставление сведений иногентом. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Хамовнический районный суд столицы 4 декабря назначил наказание Каспарову по части второй статьи 19. 34 КоАП Российской Федерации. Его обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей за непредставление себя иногентом в социальных сетях.

Ранее в Москве оштрафовали оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс** на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в ее постах в социальных сетях. Причиной послужило распространение ее материалов на сайте Youtube без указания на то, что они опубликованы иностранным агентом.

*Гарри Каспаров признан иностранным агентом.

**Мария Максакова признана иностранным агентом.

Суд Москва 2023
04 декабря 2023, 16:25
Полиция изъяла у москвича пистолет и более 500 патронов
РИА «Новости»
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Московские оперативники задержали по месту жительства на улице Маршала Голованова мужчину, которого подозревают в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Во время осмотра квартиры полицейские обнаружили и изъяли у него пистолет и 558 патронов. Найденные предметы незамедлительно направили на исследование в ЭКЦ УВД по ЮВАО.

Согласно заключению, у мужчины было 207 патронов калибра 7,62 миллиметра и 351 патрон калибра 5,6 миллиметра. Обнаруженный пистолет - иностранное нарезное ручное короткоствольное огнестрельное оружие 22 калибра. Все конфискованное оказалось пригодно для боевых выстрелов.

В результате произошедшего возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов.

«В настоящее время фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», - подчеркнули в ведомстве.

В конце ноября третьеклассник принес в школу в Москве боевую гранату. Отец мальчика рассказал, что ребенок нашел ее во время прогулки по лесу. К делу привлекли полицию.

МВД РФ Оружие Москва 2023
04 декабря 2023, 16:13
Пассажирский автобус сдуло в кювет на Кубани
Пресс-служба МЧС
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Автобус Higer с 15 пассажирами съехал в кювет из-за сильного бокового ветра. ЧП произошло в понедельник, 4 декабря, около 13:30 на 2-м километре автодороги Шарыпово — Назарово, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Из-за неблагоприятных погодных условий междугородний автобус сдуло с трассы и опрокинуло на бок. Известно, что 57-летний водитель совершал рейс из Шарыпово в Красноярск.

Никто из пассажиров не обращался за медицинской помощью. По данным региональной Госавтоинспекции, на Кубани идет мокрый снег, вождение затруднено.

В центральных районах Краснодарского края из-за положительных температур на проезжей части присутствует рыхлый снег. Скорость ветра достигает 15-20 метров в секунду.

Водителям порекомендовали соблюдать скоростной режим, чтобы транспортное средство оставалось управляемым даже в сложных метеорологических условиях.

Ранее на Кубани иномарка врезалась в корову , которую от удара откинуло на проезжающую мимо машину скорой помощи. В ДТП погибли два человека.

Автобус Higer с 15 пассажирами съехал в кювет из-за сильного бокового ветра. ЧП произошло в понедельник, 4 декабря, около 13:30 на 2-м километре автодороги Шарыпово - Назарово, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Автобусы Краснодарский край
04 декабря 2023, 13:49
«Газель» сбила женщину с ребенком в Москве
Depositphotos.com / Dusanka Visnjican
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Белая «Газель» сбила женщину с ребенком в поселении Десеновское в Новой Москве. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

Авария произошла в районе дома № 1 по 1-й Нововатутинской улице. В результате пострадали 40-летняя женщина и 10-летний ребенок. Информации об их состоянии не поступало.

Причины ДТП пока не установлены. К месту происшествия выехали сотрудники экстренных городских служб.

Ранее на зарядной станции в Алтуфьево загорелся электробус. Очевидцы у станции метро «Бибирево» засняли густой черный дым и открытый огонь.

Кроме того, на трассе под Москвой перевернулся погодомобиль «360» , в котором находился отправившийся на работу водитель. Он направлялся в столицу за съемочной группой.

ДТП Москва 2023 ТиНАО
04 декабря 2023, 13:39
Сотрудники российского приюта бездомных собак напали на зоозащитников
РИА «Новости»
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Перевозка бездомных собак из приюта для животных «Пять звезд» в Чите в другие места содержания обернулась конфликтом между сотрудниками организации и зоозащитниками. Вину стороны возложили друг на друга. Об этом сообщило издание Chita.Ru.

По мнению зоозащитников, владелец приюта планировал перевозить животных в другие приюты в рефрижераторах. Поэтому они заблокировали проезд на территорию организации и вступили в конфликт с сотрудниками приюта. Видео с места происшествия опубликовали в Telegram-канале издания.

Снимавшая девушка заявила, что одну из активисток, проникнувших на территорию приюта, повалил на землю завхоз организации. После мужчина оттащил девушку к воротам, держа за капюшон.

Владелец приюта Александр Солдатов назвал зоозащитников диверсантами. Он подчеркнул, что информация о рефрижераторах не соответствует действительности. Собак планировали перевести в другие организации в утепленных будках для передержки, пока на территории приюта идет строительство новых вольеров.

«У меня не могут ни завести материалы туда, подрядчик жалуется. Там не рефрижераторы, а утепленные будки. Не в фургоне же их перевозить» - заявил Солдатов.

Администрация Читы заявила, что конфликт зоозащитников и сотрудников приюта «Пять звезд» сорвал дальнейшую работу по отлову бездомных животных. Мест для размещения собак в единственном месте передержки больше нет. Планировалось, что животных временно перевезут в другие приюты региона, чтобы разгрузить городскую организацию и обеспечить дополнительные места.

В региональном главке МВД сообщили, что получили сразу два обращения по поводу конфликта: одно от активистов, другое - от владельца приюта.

В январе прошлого года стая бродячих собак загрызла первоклассницу в забайкальском селе Домна. К собравшимся на стихийный митинг жителям приехал губернатор региона Александр Осипов, который пообещал решить проблему с безнадзорными животными.

После резонансного случая Генеральная прокуратура выступила за передачу регионам права решать при каких условиях бездомное животное можно вернуть на улицу после стерилизации и передержки. В ведомстве отметили, что сейчас контроль за бездомными животными неэффективен.

Собаки Россия

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