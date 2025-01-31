Сгоревший хостел на северо-западе Москвы был нелегальным
Хостел на северо-западе Москвы, в котором случился пожар, оказался нелегальным. Об этом сообщил РЕН ТВ.
Возгорание произошло на территории бывшего машиностроительного завода имени Чернышева. Огонь распространился на площади 2000 квадратных метров. Ранг пожара повысили до третьего. В ходе происшествия в здании частично обрушилась крыша.
Сотрудники МЧС спасли 60 человек из горящего здания. Всего к тушению привлекли 130 специалистов и 37 единиц техники.
На место хотели вызвать авиацию, но отказались от этого решения из-за неподходящих погодных условий. Московская прокуратура начала процессуальную проверку после случившегося.