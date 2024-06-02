«Сгорело три ряда». Пожар на лодочной станции в Тверской области локализовали

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«Пожар на лодочной станции локализован, открытое горение уже тоже ликвидировано. Пока информации больше нет. Пострадавших нет», - сообщили в ведомстве.

Как уточнила в беседе с 360.ru очевидица Ирина из Дубны, сгорело множество построек.

«Мы спасали свой сарай. Построек очень много, сгорело три ряда - спасли только дальние», - поделилась она.

По словам Ирины, местные жители принялись за тушение еще до приезда спасателей.

Согласно информации пресс-службы МЧС России, лодочная станция загорелась в Кимрском муниципальном округе. Огонь распространился на 500 квадратных метров. К месту пришлось направить вертолет Ка-32 МЧС с водосливным устройством.

Кадры с места пожара появились в Сети. Очевидцы утверждали, что «дым видно отовсюду».