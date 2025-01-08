Сейсмологи зафиксировали в Китае новое землетрясение

По его данным, сейсмологи зафиксировали поземные толчки в провинции Цинхай. Землетрясение произошло в 15:44 по местному времени (10:44 по московскому) в районе уезда Мадо Голог-Тибетского автономного округа. Очаг толчков находился на глубине 14 километров. Информацию о пострадавших издание не публиковало.

Ранее мощное землетрясение засекли в Тибетском автономном районе - в 163 километрах от города Шигадзе. Жертвами природного катаклизма стали 126 человек , еще 188 получили травмы. Из-за землетрясения обрушились тысячи домов. По данным Ura.ru , сила подземных толчков достигала 6,8 баллов.

Глава Китая Си Цзиньпин поручил провести операцию по поиску и спасению людей. Также он пообещал оказать поддержку всем пострадавшим от ЧП. Для спасательной операции в Тибет направили отряды численностью более 1500 человек.