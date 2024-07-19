19 июля 2024, 14:40

«Сейчас внизу порешаем». Стали известны детали конфликта бойца Ларкина и пассажиров во Внукове

РИА «Новости»
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Переросший в драку конфликт произошел в багажном отделении между пассажирами рейса Бодрум — Москва и бойцом лиги RCC Александром Ларкиным в багажном отделении аэропорта Внуково. Подробности ЧП 360.ru рассказал участник происшествия Александр.

В деле начала разбираться полиция По данным источника 360.ru, кроме сотрясения головного мозга, у одного из пострадавших врачи диагностировали черепно-мозговую травму и множественные ушибы. Также, по информации источника, в драке, кроме Ларкина и водителя гольф-кара, пассажиров избивали еще двое мужчин в черной и зеленой футболках, которые сбежали после прибытия полиции.

Менеджер спортсмена Виталий Тарасов в комментарии 360.ru заявил, что Ларкин не являлся инициатором конфликта.

Он добавил, что все пострадавшие сняли и зафиксировали травмы, а также написали заявление в полицию.

Александр признался, что у него такая ситуация произошла в первый раз: чтобы профессиональный спортсмен в публичном месте напал на людей со спины и начал их избивать.

Он пояснил, что конфликт начался еще в зоне прилета самолетов. Когда группа пассажиров шла к зданию аэропорта. В этот момент водитель гольф-кара, который вез Ларкина в грубой форме потребовал уступить дорогу.

«Они начали нам угрожать, что сейчас „внизу „порешаем, вы не знаете, с кем связались“. Я вообще думал, что они блефуют на самом деле», - заявил собеседник.

Александр уточнил, что три его друга прошли паспортный контроль первыми. Когда он спустился вниз, то увидел, как Ларкин и сопровождавший его водитель разбежались и ударили его попутчиков сзади.

«Наносили удары профессионально. У нас человек в больницу с сотрясением мозга вчера уехал. Я, увидев эту ситуацию, пошел выручать своих друзей», - добавил пассажир.

Собеседник подчеркнул, что сотрудники таможенной службы аэропорта на происшествие никак не реагировали. После на место прибыли сотрудники полиции. По его словам, он сам и трое его друзей получили травмы.

Он добавил, что все пострадавшие сняли и зафиксировали травмы, а также написали заявление в полицию.

Александр признался, что у него такая ситуация произошла в первый раз, чтобы профессиональный спортсмен в публичном месте напал на людей со спины и начал их избивать.

По данным источника 360.ru, кроме сотрясения головного мозга у одного из пострадавших врачи диагностировали черепно-мозговую травму и множественные ушибы. Также по данным источника в драке кроме Ларкина и водителя гольф-кара пассажиров избивали еще двое мужчин в черной и зеленой футболках, которые сбежали после прибытия полиции.

Менеджер спортсмена Виталий Тарасов в комментарии 360.ru заявил, что Ларкин не являлся инициатрром конфликта.

«Люди, которые его обвинили, были в состоянии опьянения и провоцировали и самого Сашу, и тех, кого он сопровождал, а также всех окружающих», - заявил он.

Тарасов добавил, что благодарен сотруднику аэропорта за адекватную оценку ситуации попытку успокоить агрессивных людей. Также менеджер бойца подтвердил, что сейчас в деле разбираются сотрудники полиции.

В середине мая футболисты клуба «Енисей» стали участниками драка с постояльцами базы отдыха. По словам клиентов, спортсмены вели себя неадекватно им всем мешали. Когда им сделали замечание, то они полезли в драку.

Тарасов добавил, что благодарен сотруднику аэропорта за адекватную оценку ситуации и попытку успокоить агрессивных людей. Также менеджер бойца подтвердил, что сейчас в деле разбираются сотрудники полиции.

В пресс-службе лиги RCC заявили, что ждут итогов проверки правоохранителей по ситуации со своим спортсменом для принятия последующих решений.

В середине мая футболисты клуба «Енисей» стали участниками драки с постояльцами базы отдыха. По словам клиентов, спортсмены вели себя неадекватно и всем мешали. Когда им сделали замечание, они полезли в драку.

Били профессионально Он пояснил, что конфликт начался еще в зоне прилета, когда группа пассажиров шла к зданию аэропорта. В этот момент водитель гольф-кара, который вез Ларкина, в грубой форме потребовал уступить дорогу.

«Они начали нам угрожать, что, мол, сейчас „внизу порешаем, вы не знаете, с кем связались“. Я вообще думал, что они блефуют», - заявил собеседник 360.ru.

Александр уточнил, что три его друга прошли паспортный контроль первыми. Когда он спустился вниз, то увидел, как Ларкин и сопровождавший его водитель разбежались и ударили попутчиков сзади.

Пассажир подчеркнул, что сотрудники таможенной службы аэропорта на происшествие никак не реагировали. После на место прибыли сотрудники полиции. По словам мужчины, он сам и трое его друзей получили травмы.

В деле начала разбираться полиция По данным источника 360.ru, кроме сотрясения головного мозга, у одного из пострадавших врачи диагностировали черепно-мозговую травму и множественные ушибы. Также, по информации источника, в драке, кроме Ларкина и водителя гольф-кара, пассажиров избивали еще двое мужчин в черной и зеленой футболках, которые сбежали после прибытия полиции.

Менеджер спортсмена Виталий Тарасов в комментарии 360.ru заявил, что Ларкин не являлся инициатором конфликта.

«Люди, которые его обвинили, были в состоянии опьянения и провоцировали и самого Сашу, и тех, кого он сопровождал, а также всех окружающих», - заявил он.

Тарасов добавил, что благодарен сотруднику аэропорта за адекватную оценку ситуации попытку успокоить агрессивных людей. Также менеджер бойца подтвердил, что сейчас в деле разбираются сотрудники полиции.

В пресс-службе лиги RCC заявили, что ждут итогов проверки правоохранителей по ситуации со своим спортсменом для принятия последующих решений.

В середине мая футболисты клуба «Енисей» стали участниками драки с постояльцами базы отдыха. По словам клиентов, спортсмены вели себя неадекватно им всем мешали. Когда им сделали замечание, то они полезли в драку.

Драки Спортсмены Аэропорт Внуково
19 июля 2024, 14:23
Половина пассажиров экстренно севшего в Красноярске самолета отказалась есть мясо
Unsplash
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Половина пассажиров самолета Air India, совершившегося экстренную посадку в Красноярске, оказалась вегетарианцами, рассказал РИА «Новости» представитель аэропорта. По его словам, для людей специально приготовили рис.

«Специально готовим рис, чтобы они поели. Первая кормежка, которая ночная, там было мясное блюдо, и многие отказались. Поэтому мы сейчас переориентировались», - пояснил собеседник агентства.

Часть еды, по его словам, в качестве поддержки предоставляет воздушная гавань, а часть - компания Streamline, которая занимается обеспечением полетов.

Самолет Air India выполнял рейс из Дели в Сан-Франциско. Накануне около 18:30, находясь на высоте примерно 11 километров, экипаж Boeing 777 доложил о срабатывании индикации о пожаре в багажном отсеке. КВС принял решение совершить посадку в аэропорту Красноярска.

Самолет успешно сел в 19:52. В Росавиации сообщали, что признаков пожара или задымления на борту не было.

Авиация
19 июля 2024, 09:27
Самокатно-патрульную службу предложили создать в России
РИА «Новости»
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В России по аналогии с дорожно-патрульной службой (ДПС) необходимо создать самокатно-патрульную службу (СПС) для контроля за движением электросамокатов. С таким предложением в беседе с 360.ru выступил депутат Госдумы Сергей Колунов.

Он отметил, что сейчас в нижней палате парламента уже находится законопроект, вводящий штрафы за нарушение ПДД для электросамокатчиков. Однако пока неизвестно, кто будет контролировать нарушителей и штрафовать их, указал Колунов.

«Предлагаю создать СПС - самокатно-патрульную службу. Оснастить ее средствами передвижения, способными догнать нарушителей. Это будет эффективно», - отметил он.

Ранее стало известно, что более 150 тысяч электросамокатчиков оштрафовали летом за неправильную езду в России. Кроме денежного наказания, нарушителям временно блокируют аккаунты, срок блокировки зависит от серьезности нарушения.

Депутаты Россия Электросамокаты
19 июля 2024, 09:03
После исчезновения вертолета в Якутии возбудили дело
РИА «Новости»
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Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбудили в Якутии после пропажи вертолета Robinson R44II. Об этом заявили в Восточном МСУТ СК России.

По предварительным данным, ночью 19 июля у вертолета сработал аварийный радиомаяк. В этот момент Robinson находился в Алданском районе.

«В назначенное время пилот не вышел на связь. На текущий момент местонахождение вертолета неизвестно», - подчеркнули в пресс-службе.

На борту вертолета находились четыре человека: пилот и три пассажира.

Сейчас поиски воздушного судна продолжаются. Следователи также устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что для поиска пропавшего вертолета к отправке из аэропорта Маган приготовились спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы. Расстояние до места сработки аварийного маяка составляет 440 километров, уточнили РИА «Новости» в региональном главке МЧС.

Авиация Якутия СК РФ
19 июля 2024, 08:35
Вертолет Robinson пропал в Якутии
РИА «Новости»
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В Якутии пропал вертолет Robinson, на борту которого находились пилот и три пассажира. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по региону.

«Поступила информация, что ночью в 80 километрах от населенного пункта Чагда сработал аварийный маяк „Экоспас“ воздушного судна Robinson. На борту находилось три пассажира и один пилот», - указали в ведомстве.

Для поиска пропавшего воздушного судна к отправке из аэропорта Маган приготовились спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы. В ведомстве уточнили, что расстояние до места сработки аварийного маяка составляет 440 километров.

По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры , по факту происшествия с вертолетом организовали проверка. По предварительной информации, аварийный радиомаяк сработал на вертолете около 00:40 по местному времени. Якутская транспортная прокуратура организовала проверку о безопасности полетов. Для проведения поисково-спасательных работ подготовили воздушные суда ОАО «Полярные авиалинии».

Вертолеты Спасатели Якутия МЧС РФ

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