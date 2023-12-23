Севший на мель под Анапой сухогруз Blue Shark сняли с мелководья

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Судно под флагом Белиза находилось в морском порту Тамань, ожидая погрузки ячменя для отправки в Египет. После штормового предупреждения оно перешло на якорную стоянку.

В ночь на 27 ноября в акватории разыгрался сильный шторм. Поднявшаяся волна сорвала Blue Shark с якорей и судно стало дрейфовать в сторону берега. Вскоре он село на мель.

Морспасслужба эвакуировала находившихся на борту моряков - граждан Сирии, Индии и Египта. С 19 декабря началась операция по спасению Blue Shark. Вскоре судно сняли с мелководья.

Ранее у берегов Турции в Черном море в шторм попал сухогруз под флагом Панамы. Судно разломилось пополам, но экипажу удалось спастись.