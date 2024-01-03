Севшая на петарду россиянка получила ожоги промежности и ягодиц

По информации источника, таким образом над 26-летней девушкой решил пошутить ее молодой человек. Он поджег петарду, на которую девушка случайно села.

Пострадавшую отвезли в областной ожоговый центр, где медики оказали ей помощь. Врачи напомнили, что с пиротехникой нужно обращаться аккуратно, а фейерверки на территории региона запускать запрещено.

Во вторник, 2 января, забавы с петардой плохо закончились для школьника в Люберцах. Подросток получил травму руки , мама отвезла его в частную больницу для оказания помощи. Полиция по факту ЧП начала проверку.

В декабре в Кабардино-Балкарии девятилетний парень лишился пальцев после неудачного взрыва купленной в продуктовом магазине петарды, СК завел уголовное дело.