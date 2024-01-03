03 января 2024, 14:40

Севшая на петарду россиянка получила ожоги промежности и ягодиц

РИА «Новости»
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Жительница Липецка получила ожоги ягодиц и промежности после взрыва петарды. Об этом сообщило издание GOROD48.

По информации источника, таким образом над 26-летней девушкой решил пошутить ее молодой человек. Он поджег петарду, на которую девушка случайно села.

Пострадавшую отвезли в областной ожоговый центр, где медики оказали ей помощь. Врачи напомнили, что с пиротехникой нужно обращаться аккуратно, а фейерверки на территории региона запускать запрещено.

Во вторник, 2 января, забавы с петардой плохо закончились для школьника в Люберцах. Подросток получил травму руки , мама отвезла его в частную больницу для оказания помощи. Полиция по факту ЧП начала проверку.

В декабре в Кабардино-Балкарии девятилетний парень лишился пальцев после неудачного взрыва купленной в продуктовом магазине петарды, СК завел уголовное дело.

Врачи Взрывы Школьники
03 января 2024, 13:09
Поджог трансформатора в Ярославле обернется для двух россиян 20 годами колонии
РИА «Новости»
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Правоохранители в Ярославле задержали 18-летних молодого человека и девушку по подозрению в поджоге трансформаторной подстанции. В их телефоне обнаружили переписку с украинском куратором, сообщил Telegram-канал Shot.

По версии следствия, 27 декабря безработные подозреваемые вскрыли трансформаторную подстанцию, расположенную на Мельничной улице, залили внутрь бензин и подожгли. Объект инфраструктуры не пострадал, поскольку огонь потух сам.

Силовики оперативно вычислили причастных к поджогу. Оказалось, что украинский куратор обещал перевести им 100 тысяч рублей за выполненную «работу».

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о диверсии, совершенной группой лиц. Молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы.

В Подмосковье задержали двух юношей после поджога релейного шкафа на перегоне железнодорожных станций Михнево - Усады. В ноябре полиция схватила подростков, поджигавших релейные шкафы в Домодедове.

Задержания Уголовное дело Поджоги
03 января 2024, 12:46
Ангар загорелся в Луховицах на 1800 «квадратах»
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В Луховицах загорелся ангар. Пламя охватило площадь в 1800 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС. Работы по ликвидации огня показали на видео.

«В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали крупный пожар», - отметили в публикации.

К тушению, по данным ведомства, привлекли восемь единиц техники и 27 спасателей. О пострадавших не сообщалось. Данные о причинах возгорания в МЧС не приводили.

Спасатели Пожары МЧС РФ Видео Луховицы
03 января 2024, 12:14
Летевший из Москвы в Махачкалу самолет экстренно сел в Волгограде
РИА «Новости»
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В Волгограде совершил экстренную посадку самолет, выполнявший рейс из Москвы в Махачкалу. Борт «Уральских авиалиний» вынужденно приземлился из-за технических проблем, сообщило РИА «Новости».

Пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова уточнила, что лайнер сел в 11:54. Посадка прошла благополучно.

«Рейс авиакомпании „Уральские авиалинии“ <…> совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по техническим причинам», - отметила Голодова.

По данным сервиса Flightradar, Airbus A320-214 подал сигнал тревоги над Волгоградской областью и приступил к снижению.

Он вылетел из столичного аэропорта Домодедово и должен был приземлиться в Махачкале в 12:40 по московскому времени. Борт преодолел больше половины пути.

Подробностей о том, что именно вынудило экипаж самолета совершить экстренную посадку, не приводится.

В декабря 2023 года летевший из Нью-Йорка в Ташкент самолет посадили на запасном аэродроме из-за буйного пассажира.

Самолеты
03 января 2024, 11:57
Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП с микроавтобусом в Мытищах
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Авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля произошла в ночь на 3 января в Мытищах, пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по Московской области.

ЧП случилось примерно в 00:35 на 17-м километре трассы М-8 «Холмогоры». По предварительным данным, водитель микроавтобуса Ford совершил столкновение со стоящим на обочине из-за поломки автомобилем Lada.

В результате столкновения пострадал не имеющий права управления 17-летний водитель Lada, а также его 15-летний пассажир. Молодых людей с травмами отвезли в больницу.

«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП. По итогам проверки они примут соответствующее процессуальное решение в установленном законом порядке», - заявили в пресс-службе МВД.

В первый день нового года восемь машин попали в аварию на проспекте Мира в Москве. На дороге столкнулись две машины, они потеряли управление и протаранили шесть припаркованных автомобилей.

Мытищи ДТП Машины Водители Полиция Lada

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