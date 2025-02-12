Сеть «Дикси» опровергла, что отравившиеся москвичи купили слойки с ртутью у них

«Пострадавшие не заходили в магазин „Дикси“ и, соответственно, не приобретали в нем пирожки - об этом свидетельствуют камеры наблюдения магазина, которые предоставлены в распоряжение правоохранительных органов», - пояснили представители сети.

Там же добавили, что в одном здании с их магазином работают точки общепита, и причиной случившегося могла стать продукция одной из них.

«„Дикси“ находится на оперативной связи со всеми уполномоченными органами и всячески содействует установлению истинных причин произошедшего», - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее стало известно, что столичный Роспотребнадзор начал расследование отравления слойками с ртутью в Москве. Пострадавших госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.