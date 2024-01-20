20 января 2024, 19:20

Серию краж русской классики совершили из библиотек 8 стран Европы

Unsplash
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Группу преступников, похищавшую русскую классику из библиотек европейских городов, задержали во Франции. Преступники украли прижизненные издания Пушкина, Гоголя и Лермонтова, сообщил «Коммерсант».

Злоумышленники обчистили библиотеки Франции, Швейцарии, Германии, Финляндии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии.

Последние эпизоды преступлений совершили в библиотеке Университета Лиона и Французской национальной библиотеке (BnF). Действовали воры одинаково: выдавали себя за исследователей русской литературы, выписывали редкие книги, прижизненные издания Пушкина и Лермонтова, потом просто выносили их, воспользовавшись моментом, либо меняли на изготовленные копии.

В BnF, в частности, недосчитались восьми книг, стоимость которых может достигать 650 тысяч евро.

В Латвийской национальной библиотеке похитили 17 произведений Пушкина и Гоголя, восемь книг - в библиотеке Тартуского университета в Эстонии.

Местные СМИ сообщали, что два преступника, которые вынесли произведения, заявляли, что якобы готовят научную работу по «организации цензуры и полиграфической политике России начала XIX века».

Из библиотеки Женевского университета украли сборник Пушкина. В октябре прошлого года преступники обокрали хранилища Университетской библиотеки языков и цивилизаций (BULAC) в Париже.

Одного из подозреваемых правоохранителям удалось поймать в аэропорту Брюсселя. Его зовут Михели З. Вскоре задержали и его предполагаемого сообщника - Валериан Р. По информации «Коммерсанта», сейчас во Франции под стражей находятся три человека: один - в предварительном заключении, двое - под полицейским надзором. Причем похищенные книги найти пока так и не смогли.

Европа Россия Литература
20 января 2024, 20:01
Уголовное дело возбудят после нападения студентов из Египта на пермяка
РИА «Новости»
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения двух студентов из Египта на жителя Перми. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате СК. Бастрыкин дал указание доложить об установленных обстоятельствах по делу.

По данным регионального МВД, двое иностранцев напали на 51-летнего мужчину рядом с одним из торговых центров. Пьяные египтяне решили отобрать у пермяка ноутбук и другие гаджеты.

Они несколько раз ударили пострадавшего бутылкой по голове и телу, а потом убежали с его рюкзаком, в котором лежала техника. Ущерб оценили в 70 тысяч рублей.

Нападавших оперативно задержали и арестовали.

В Чехове мигранты избили участника спецоперации. Драка между бойцом и иностранцами произошла в кафе «Вояж». Следователи возбудили уголовное дело.

Уголовное дело Пермь Россия Студенты Следственный комитет России
20 января 2024, 19:56
Семью обнаружили мертвой в частном доме в Ростовской области
РИА «Новости»
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Семья из четырех человек погибла в частном доме в Ростовской области из-за отравления угарном газом. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного управления СК России по региону.

По информации ведомства, ЧП произошло в Аксайском районе. Тела четырех человек обнаружили в доме с признаками отравления окисью углерода. Среди погибших - 66-летний хозяин дома, его 65-летняя жена, а также сыновья 38 и 39 лет.

Еще одну женщину с признаками отравления отвезли в больницу, медики оказывают ей всю необходимую помощь.

По предварительным данным, причиной ЧП стал работающий бензиновый генератор, который находился в подвале дома. Следком начал проверку.

В начале января четыре человека насмерть отравились угарным газом в Московской области. Региональная прокуратура заявила о проверке по факту гибели людей.

Газ Семья Следственный комитет России
20 января 2024, 18:53
Птица врезалась в летевший в Петербург самолет
РИА «Новости»
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Самолет авиакомпании «Ямал» летел в Санкт-Петербург, когда в него врезалась птица. Это произошло на высоте 500 метров, сообщил Telegram-канал Aviaincident.

В публикации уточнили, что непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером в среду, 17 января, при заходе на посадку. Экипаж воздушного судна смог благополучно приземлиться в аэропорту Пулково.

Специалисты провели осмотр самолета и обнаружили следы попадания птицы. Она врезалась в верхнюю часть фюзеляжа рядом с кабиной пилотов. В результате ЧП воздушное судно повреждений не получило.

В аэропорту Шереметьево из-за птицы задержали авиарейс из Москвы в Сочи. Перед вылетом экипаж обнаружил на борту самолета птицу, которая не хотела покидать салон. Ее долго не могли поймать, поэтому пришлось вызвать орнитологов.

Санкт-Петербург Сочи Птицы Самолеты
20 января 2024, 18:01
Школьного охранника заподозрили в развращении оренбургской семиклассницы
РИА «Новости»
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В Оренбургской области охранник одной из школ развратил 13-летнюю девочку, сообщил РЕН ТВ. К ученице он приставал прямо в учебном заведении, в женской раздевалке.

Девочка столкнулась с домогательствами, по данным канала, 15 января. Насилие к ней охранник не применял.

«Охранник совершил в отношении семиклассницы развратные действия без применения насилия», - отметил источник РЕН ТВ.

В материале указали, что подросток живет в спеццентре для несовершеннолетних отдельно от матери, безработной жительницы Люберец.

Против охранника, по данным РЕН ТВ, возбудили уголовное дело о развратных действиях. Официально эти сведения пока не подтверждали.

В конце декабря против тренера по фитнесу из Тюмени возбудили 10 уголовных дел. Мужчину заподозрили в надругательствах над детьми.

Санкт-Петербург Сочи Птицы Самолеты

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