Серию «голых» вечеринок провели в подпольном клубе в Курске

Пятилетний мальчик, на которого 19 февраля напала стая собак в Шелехове Иркутской области, получил рваные раны ног и ссадины рук. У матери пострадавшего вызвало серьезное беспокойство его психологическое состояние: ребенок плохо спит, ему снятся кошмары, от которых он просыпается в холодном поту. Об этом женщина рассказала «360».

«Малыш сейчас находится в больнице. Днем играет, лепит, но ночами плохо спит, у него кошмары. Просыпается весь в поту, мокрый. Думаю, что психологическую травму придется долго лечить», - поделилась она.

По словам матери мальчика, собаки напали на сына, когда он возвращался домой от бабушки. Обычно она встречала его у ворот или выглядывала в окно, но в этот день была занята с младшим ребенком.

«Грудной ребенок закапризничал, я отвлеклась. И вот в нескольких метрах возле ограды на сына напали. Я услышала крики, оставила грудничка в доме, а сама побежала спасать от собак старшего. Когда я подоспела, на нем не было ни шапки, ни куртки, ни сапог, он был весь в снегу. Взяла сына на руки, тут собаки начали кидаться на меня», - сказала женщина.

Она вызвала медиков, ребенка увезли в больницу. Мать пострадавшего заявила, что раньше в Шелехове не было таких нападений. К этому делу уже подключились следователи, добавила она.

Агрессивных собак отловили В пресс-службе администрации Шелеховского района заявили, что держат ситуацию на контроле. К месту, где произошло нападение на ребенка, отправили подрядчиков, которые занимаются отловом животных.

«Пока отловили трех собак, еще две спрятались на территории частных домовладений. Мы с этой проблемой боремся уже несколько лет. Настаиваем на изменении законодательства, чтобы собак не возвращали на улицы. Даже чипированные собаки нападают, представляют угрозу. Но зоозащитники очень активны, прячут этих собак», - пояснила собеседница «360».

По ее словам, мать ребенка не хотела, чтобы нападение «выносили в публичное поле». Однако зоозащитники стали угрожать, что привлекут службу опеки из-за того, что мальчик один гулял по улице.

Реакция СК В пресс-службе СК РФ по Иркутской области заявили о возбуждении уголовного дела о халатности, выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители установят все обстоятельства нападения и оценят деятельность должностных лиц администрации и ответственных за отлов безнадзорных животных, добавили в ведомстве.