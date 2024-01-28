28 января 2024, 16:10

«Серьезные последствия». Напавших на журналистку «Известий» предупредили об уголовной ответственности

РИА «Новости»
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Напавшие на корреспондента «Известий» Наталию Графчикову в Химках могут понести реальное уголовное наказание. Таким мнением в беседе с «360» поделился управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

Серьезные последствия Напавших также могут привлечь к административной ответственности за воспрепятствование журналистской деятельности без насилия и назначить злоумышленникам штраф. При этом маловероятно, что происшествие как-то повлияет на возможность проведения Тлиашиновой семинаров. Коуч вряд ли понесет наказание, так как пока нельзя установить, было ли нападение на журналистку преднамеренным.

«Однако очевидно, что ей и ее команде придется гораздо более ответственно и осторожно подходить к вопросам взаимодействия со СМИ и соблюдению прав журналистов при осуществлении ими профессиональной деятельности. Иначе подобные эксцессы могут иметь уже куда более серьезные последствия», - заключил юрист.

После нападения у корреспондента «Известий» диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и подозрение на сотрясение мозга. Женщина также получила много ушибов. Одной из возможных причин нападения стал страх организаторов мероприятия перед налоговой службой.

Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося. Химкинская городская прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования.

Реальное наказание Нападение на журналистку произошло во время подготовки репортажа о российской блогосфере. Девушка пришла на семинар «Инна Ленд» блогера Инны Тлиашиновой в Химках, но организаторы мероприятия буквально вышвырнули Графчикову за порог.

По закону о СМИ журналисты имеют право посещать любые предприятия и организации, в том числе частные, и вести запись на их территории.

«Согласно статье 262 ГК РФ, собственник может ограничить проникновение на свою территорию, но в момент начала конфликта журналистка уже находилась на территории, из чего можно предположить, что изначально она была допущена к съемкам», - отметил специалист.

За подобные действия предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до шести лет. Наказание выносят за воспрепятствование законной деятельности журналистов с применением насилия.

Уголовное дело Химки Преступления Журналистика Блогеры
28 января 2024, 16:37
«Не в первый раз». Неизвестные парашютисты спрыгнули с балкона дома в Балашихе
Телеканал «360»
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Трое неизвестных спрыгнули с парашютами с балкона одного из многоквартирных домов в Балашихе. В распоряжении «360» появились кадры с места.

На видео попало высокое здание на улице Дмитриева, с балкона которого минувшей ночью выпрыгнул неизвестный. У мужчины мгновенно раскрылся парашют, несколько секунд он парил в воздухе. Источник «360» рассказал, что всего прыгали три человека, никто не пострадал.

«Прыгали три человека по очереди, все в порядке. Соседи говорят, что прыгают не в первый раз, до этого прыгали в сентябре», - сообщил источник.

Подмосковные полицейские устроили проверку по факту случившегося, сообщили в пресс-службе МВД по Московской области. Там уточнили - от местной жительницы в дежурную часть потупило сообщение о том, что человек прыгнул балкона с парашютом.

В сентября 2023 года произошел несчастный случай , во время которого самолет столкнулся со скайдайвером, совершавшим прыжок с этого лайнера. Крыло воздушного судна задело шею мужчины, в результате чего он лишился головы.

Россия Мужчины Балашиха
28 января 2024, 14:41
Больница загорелась в Казани
РИА «Новости»
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В здании больницы № 18 в Казани на улице Мавлютова произошел пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. По информации пресс-службы МЧС России, пожар уже удалось потушить.

Возгорание произошло в лаборатории на втором этаже административного здания городской больницы. Из него самостоятельно эвакуировались 23 человека. Никто не пострадал. Огнеборцам потребовалось больше получаса на дорогу к месту происшествия и ликвидацию открытого горения.

Огонь распространился на 60 квадратных метров. С ним удалось справиться силами 59 огнеборцев, использовавших 20 единиц техники.

В здании больницы № 18 в Казани на улице Мавлютова произошел пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. По информации пресс-службы МЧС России , пожар уже удалось потушить.

Ранее в тот же день пожар произошел в здании Театра сатиры в Москве.

Пожары Больницы Казань
28 января 2024, 14:40
Унесшая жизни двух людей авария в Находке попала на видео
Телеканал «360»
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Три автомобиля столкнулись на трассе в Находке. Жертвами ДТП стали два человека. В распоряжении «360» появились кадры с места аварии.


По данным полиции Приморского края, 27-летний водитель Toyota Mark II не справился с управлением. Он столкнулся с автомобилями Toyota Belta и Nissan Note.

Жертвами аварии стали 30-летний водитель Toyota Belta и его 29-летняя пассажирка. Находившийся за рулем Toyota Mark II получил травмы. Также пострадала восьмилетняя пассажирка Toyota Belta и водитель Nissan Note. Их доставили в больницу. Ребенок находится в реанимации.

Правоохранители не выявили признаков опьянения у водителя Toyota Mark II. Следователь СО ОМВД России по Находке возбудил уголовное дело по факту случившегося. Полицейские установят обстоятельства ДТП.

Ранее уголовное дело по факту аварии с участием автобуса возбудили в Краснодарском крае. Жертвами ДТП стали пять человек.

В ролике видно, как один из легковых автомобилей на большой скорости вылетел на встречку, протаранив другие авто. Один из автомобилей получил крайне сильные повреждения.

Уголовное дело ДТП Водители Полиция
28 января 2024, 14:25
СК назвал возможного виновника смертельного ДТП в Краснодарском крае
Пресс-служба Следственного комитета
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Уголовное дело возбудили по факту аварии с участием автобуса, следовавшего по маршруту «Москва — Нальчик» на трассе Р-217 в Павловском районе Краснодарского края. В результате ДТП погибли пять человек. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, водитель автобуса уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Жертвами аварии стали пять человек, еще девять пострадали.

«Пострадавшие (девять человек, включая двух несовершеннолетних) с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу для оказания помощи», - указали в пресс-службе.

Дело возбудили по статьям «Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Смертельное ДТП произошло ночью 28 января. Автобус Neoplan врезался в грузовик Hyundai в районе станции Новоулешковская. В результате аварии погибли оба водителя, а также два пассажира автобуса и один пассажир грузового автомобиля.

Уголовное дело возбудили по факту аварии с участием автобуса, следовавшего по маршруту «Москва - Нальчик» на трассе Р-217 в Павловском районе Краснодарского края. В результате ДТП погибли пять человек. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Уголовное дело ДТП Автобусы Водители Краснодарский край

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