Сенатора Емельянова проверят на алкоголь после ДТП в Татарстане

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«У сенатора Геннадия Емельянова взяли кровь на алкоголь», - написали авторы канала.

Член Совета Федерации попал в аварию на 75-м километре трассы Чистополь - Нижнекамск. По предварительным данным, политик, ехавший за рулем Toyota Land Cruiser, пересек сплошную линию и начал обгон на участке, где это запрещено. Внедорожник Емельянова задел Volkswagen Polo, после чего вылетел в поле и перевернулся.

По данным Baza, очевидцы видели, как сенатор сам выбрался из машины, прошел около 20 метров и лег на землю. Политик оставался в сознании, свидетели специально разговаривали с ним до приезда скорой помощи.

Емельянова доставили в реанимацию со множественными переломами ребер, сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

В Volkswagen Polo ехала семейная пара, указали авторы Telegram-канала. По их данным, мужчина и женщина не пострадали.