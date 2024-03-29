29 марта 2024, 03:29

Семью террориста из «Крокуса» забрали из дома в Таджикистане

РИА «Новости»
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Членов семьи Фаридуна Шамсиддина, подозреваемого в теракте в «Крокус Сити Холле», увезли из дома в таджикистанском селе. Информации об их местонахождении нет, написал портал Asia Plus.

По данным издания, из дома в селе Лойоби, в 25 километрах от Душанбе, забрали отца Шамсиддина, его мать, брата, жену, ребенка, тещу, дядю и двоюродных братьев. Эту информацию подтвердили их соседи.

По словам супруги дяди Шамсиддина, 23 марта их увезли «люди в официальной форме» в неизвестном направлении.

Также женщина рассказала, что в детстве Фаридуни Шамсиддин рос «спокойным мальчиком, его разговоры и поведение не вызывали никаких подозрений.

Собеседница портала отметила, что за несколько дней до теракта в «Крокус Сити Холле» Шамсиддин позвал тестя на некую работу в Москву. Тот якобы приехал в столицу России, но не нашел зятя.

Боевики устроили расстрел людей в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Сбежавших террористов задержали в Брянской области. В теракте погибли 143 человека, включая трех детей.

Таджикистан Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 01:56
Участников канала нелегальной миграции задержали в Петербурге
РИА «Новости»
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Руководителя Центра языкового тестирования одного из вузов в Петербурге, его заместителя и еще трех подозреваемых задержали по делу в организации нелегальной миграции. Об этом представитель МВД Ирина Волк сообщила в Telegram-канале.

«Задержали пятерых подозреваемых: руководителя Центра языкового тестирования одного из вузов Санкт-Петербурга и его заместителя, а также работниц сотрудничающей с образовательным учреждением коммерческой фирмы», - отметила она.

Сейчас следователи ходатайствуют об избрании меры пресечения для трех фигурантов в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбудили по статье «Организация незаконной миграции».

По данным МВД Москвы, из столицы в прошлом году депортировали 42 тысячи мигрантов, писал RT.

На миграционный учет в Москве поставили более двух миллионов иностранных граждан.

Санкт-Петербург Уголовное дело Мигранты Москва
29 марта 2024, 00:19
Проникшая в «Крокус» ради сбора россиянка заявила о разрешении от МЧС
РИА «Новости»
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Нелегально приникшая на территорию «Крокус Сити Холла» девушка заявила, что якобы имела разрешения от «начальника МЧС». Об этом она рассказала в беседе с Telegram-каналом Shot.

Собеседница канала отметила, что за ней никакой вины нет, ведь она работала официально с разрешением сотрудников МЧС на руках.

«Я только что разговаривала с начальником МЧС, у которого есть запись, что мы там присутствовали, и так далее. В данный момент я собираю все запросы. Буду писать и обращаться, чтобы травлю на меня и моих ребят прекратили», - отметила она.

Ранее в МЧС сообщили о девушке, которая нелегально проникла на место поисковой операции в «Крокус Сити Холле», а также она представилась сотрудником центра операций особого риска «Лидер». По данным ведомства, девушка стала использовать фотографии с места проведения работ для сбора средств.

МЧС РФ Теракт в «Крокусе»
28 марта 2024, 23:49
СК возбудил уголовное дело из-за впавшего в кому россиянина в Таиланде
РИА «Новости»
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Следователи возбудили уголовное дело после распространения в СМИ информации о россиянине, впавшем в кому на борту самолета в аэропорту Бангкока после отказа системы подачи кислорода. Об этом сообщила пресс-служба  Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Накануне рейс «Аэрофлота» не смог вылететь в Красноярск из-за неисправности, задержавшись на сутки. По словам пассажиров, в салон во время ожидания не подавали кислород, поэтому многим из них стало плохо. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Следствием организован комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - уточнили в СК.

«Аэрофлот» опроверг информацию об отсутствии кислорода на рейсе Бангкок - Красноярск, а также госпитализации четырех пассажиров.

Ранее пассажир рейса Москва - Пермь попал в реанимацию , почувствовав себя плохо во время полета.

Следователи возбудили уголовное дело после распространения в СМИ информации о россиянине, впавшем в кому на борту самолета в аэропорту Бангкока после отказа системы подачи кислорода. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Россия Таиланд Следственный комитет России
28 марта 2024, 22:47
«Ангел-хранитель есть». Маргарита Симоньян чуть не оказалась в «Крокус Сити Холле» в момент теракта
РИА «Новости»
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян должна была находиться в «Крокус Сити Холле» в момент теракта вечером 22 марта. Об этом журналистка заявила в авторской программе «Ч.Т.Д.» в Telegram-канале Кеосаян daily.

«Я чудом просто там не оказалась. У меня была назначена встреча в ресторане, и таких ресторанов несколько с одинаковым названием, один из них в „Крокусе“. И мы с коллегами, с которыми должна была встречаться, не поняли друг друга», - рассказала Симоньян.

По ее словам, из-за недопонимания ее коллеги приехали в ресторан в «Крокусе». Сама она задержалась на совещании. Когда она ехала по МКАД, ее знакомые предложили перенести встречу в Красногорск, раз уж все там собрались. Но Симоньян настояла на изначальном месте встречи.

После этого ее коллеги ушли из концертного зала. А когда они встретились в ресторане, пошли сообщения о теракте.

«И вот это вот все началось, и должны были мы быть в „Крокусе“. Ангел-хранитель, конечно, есть», - заключила Симоньян.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло в пятницу, 22 марта. Четверо террористов с автоматами ворвались в здание, расстреливая всех на своем пути. После этого они подожгли здание.

Жертвами теракта стали 143 человека.

Рестораны Теракт в «Крокусе»

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