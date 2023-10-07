Семью с ребенком-инвалидом не пустили на самолет в Тюмени

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Ранний отбой По словам мужчины, это случилось 6 октября. Он вместе с женой и четырехлетним сыном собирался отправиться в Москву на самолете. В столице мальчика должен был осмотреть врач, к которому ребенка записали за месяц. Однако планы сорвались, потому что семью не пустили на борт.

«Приехали в аэропорт в 06:00, рейс - в 06:55. По регламенту регистрация заканчивается за 40 минут. Мы на стойку подошли в 06:13. Там женщины, которые тоже пришли на посадку, сообщили, что регистрация закончена 15 минут назад», - сказал глава семейства.

Кто успел, тот сел После этого мужчина и другие пассажиры дождались сотрудников аэропорта, они согласились опять начать регистрацию. Однако семью настигла новая беда: свободных мест в самолете оказалось только четыре. При этом сесть в него должны были пятеро - две женщины и супружеская пара с сыном.

Отец мальчика объяснил работникам воздушной гавани, что его семье необходимо попасть в Москву. Две недели назад сыну провели тяжелую операцию, ребенка нужно срочно показать медикам. Несмотря на это, в самолет посадили двух женщин, а разочарованную семью отправили домой. Уже дома мужчина позвонил в «Победу», где ему объяснили, что билеты находятся в статусе, будто пассажиры не явились на рейс.

Ранее туристы в екатеринбургском аэропорту Кольцово устроили скандал из-за задержки рейса в Турцию. В воздушной гавани застряли около 500 недовольных пассажиров.