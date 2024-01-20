Семью обнаружили мертвой в частном доме в Ростовской области

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По информации ведомства, ЧП произошло в Аксайском районе. Тела четырех человек обнаружили в доме с признаками отравления окисью углерода. Среди погибших - 66-летний хозяин дома, его 65-летняя жена, а также сыновья 38 и 39 лет.

Еще одну женщину с признаками отравления отвезли в больницу, медики оказывают ей всю необходимую помощь.

По предварительным данным, причиной ЧП стал работающий бензиновый генератор, который находился в подвале дома. Следком начал проверку.

В начале января четыре человека насмерть отравились угарным газом в Московской области. Региональная прокуратура заявила о проверке по факту гибели людей.