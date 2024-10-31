Семьям погибших при взрыве газа в доме в Черкесске выплатят по миллиону рублей
Мэрия Черкесска создала специальную комиссию, которая проведет экспертизу пострадавшего после взрыва газа дома и близлежащих зданий. Об этом в с воем Telegram-канале сообщил глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов.
«Организован пункт временного размещения, где жители многоквартирного дома могут жить в нормальных условиях. Будет организован подвоз в школы и детские садики», - отметил он.
Темрезов также поручил выплатить семьям погибших по одному миллиону рублей, пострадавшим - по 300 тысяч рублей.
На месте происшествия специалисты продолжают поисково-спасательные работы.
«Сил и средств достаточно. На месте проводятся все необходимые следственные мероприятия», - заверил глава республики.
Взрыв газа в одной из пятиэтажек произошел в Черкесске рано утром 31 октября, есть погибшие и пострадавшие. Следователи возбудили уголовное дело , в городе ввели режим ЧС. Местные жители отмечали, что взрыв мог произойти в квартире пенсионерки, которая не пускала к себе сотрудников газовой службы.