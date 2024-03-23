Семьям погибших и пострадавших при теракте в Crocus City Hall назначили выплаты

Родные погибших получат по три миллиона рублей, находящимся в стационарах выплатят один миллион, получившим амбулаторную медпомощь - по 500 тысяч.

Ежемесячные выплаты также назначат зарегистрированным в Московской области детям, чьи родители - отец, мать или оба - погибли при теракте.

«Кроме того, всем в обязательном порядке мы компенсируем расходы на захоронение и урегулируем все юридические вопросы», - подчеркнул Воробьев.

По последним данным СК, при теракте погибли более 60 человек. Число жертв не окончательное. В подмосковном Минздраве уточнили, что в больницах остается 121 пострадавший, в том числе трое несовершеннолетних. Еще три ребенка скончались. По информации МЧС на 09:00 23 марта, госпитализированных - 107.

Стрельба в здании концертного зала произошла вечером 22 марта, когда люди пришли на концерт группы «Пикник». В Crocus City Hall также начался пожар. Утром субботы в МЧС Московской области отметили, что на тушение очагов уйдет около полутора-двух часов.