Семья с ребенком погибла в ДТП с двумя фурами под Челябинском

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ДТП произошло вечером 13 октября, около 22:40.

По предварительным данным, водитель КамАза, двигаясь на спуск, не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего машину занесло и она выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Kia Rio. После столкновения легковушку отбросило под попутно двигавшийся грузовой автомобиль Shacman.

«В результате ДТП в автомобиле Kia водитель 1986 года рождения и его пассажиры: женщина 1985 года рождения и несовершеннолетний мальчик семи лет погибли на месте происшествия», - указали в пресс-службе ведомства.

ДТП на Кронштадтской транспортной развязке в Санкт-Петербурге произошло 13 октября. Водитель за рулем Nissan X-Trail не справился с управлением и врезался в ограждение. В результате внедорожник вылетел на полосу встречного движения, что привело к столкновению с машиной Kia Sportage.