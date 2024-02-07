07 февраля 2024, 16:06

Семья не против. Отец растерзанного алабаем ребенка и хозяйка собаки пойдут на примирение

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В сентябре 2023 года агрессивная собака породы алабай напала на ребенка в Московской области. Судья предложила отцу пострадавшего мальчика и хозяйке пса примириться. Папа потерпевшего сообщил «360», что его семья не против такого решения.

Собака накинулась на ребенка в деревне Савельево. Слушание по делу прошло 7 февраля в мировом судебном участке № 28 Дмитровского судебного района Московской области. Отец ребенка напомнил, что мальчик получил тяжелые травмы.

«Рваная [рана] головы, равные раны рук, ног, спины, грудной клетки. Также был пневмоторакс, прокусана плевра легкого. Вот все эти травмы являются тяжелым следствием нападения собаки, которая гуляла, бегала без хозяина, собака эта - алабай», - поделился мужчина.

Хозяйка собаки после случившегося не принесла извинений. От нее также не поступало предложений о возмещении вреда или о помощи. С ребенком сейчас все в порядке. Он работает с психологами и врачами. Во время заседания суда обвиняемая сторона заявила ходатайство о примирении сторон.

«В принципе, я не против, моя семья не против, попытаемся договориться на приемлемых для всех условиях. Вину она (хозяйка собаки - прим. ред.) полностью свою признала, за то, что она плохо следит за своей собакой», - отметил отец потерпевшего.

Нападение собаки на ребенка произошло 17 сентября. Дети отправились в магазин, когда им навстречу из кустов вышел алабай. Мальчики испугались и разбежались в разные стороны, собака успела наброситься на одного из них.

Суд Дети Собаки
07 февраля 2024, 16:46
Почти 30 автомобилей столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Ступине
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Почти 30 машин попали в ДТП на 86-м километре автодороги М-4 «Дон» в Ступинском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Массовое ДТП зафиксировали примерно в 14:50. Из-за аварии повреждения получили 25 легковых автомобилей и четыре грузовика, есть пострадавшие.

«Пострадавшим в результате ДТП оказывается необходимая медицинская помощь», - указали в пресс-службе.

Дорожные службы перекрыли движение, на место аварии направили автобус, в котором водители и пассажиры смогут согреться. По информации РИА «Новости» , из-за массового ДТП погиб один человек, еще трое пострадали.

Ранее массовое ДТП произошло на Московском малом кольце. В аварию попали шесть автомобилей. Кадры с ДТП опубликовал столичный департамент транспорта.

ДТП Машины Водители Ступино
07 февраля 2024, 16:26
Житель Казани сбросил малолетнего приемного сына с пятого этажа
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Житель Казани выбросил с балкона пятого этажа полуторогодовалого приемного сына, «спасая» его от несуществующего пожара. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Согласно публикации, 35-летний мужчина страдал наркотической зависимостью. С возлюбленной 20-летней девушкой он снимал квартиру. Пара взяла под опеку двух детей. Помимо приемных, у них есть свой ребенок, которому исполнилось всего две недели.

По данным издания, после употребления наркотиков у мужчины начались галлюцинации. Ему показалось, что в квартире начался пожар. Мужчина взял полуторогодовалого приемного сына на руки и выкинул его с балкона пятого этажа. Остальных детей он выбросить не успел.

Ребенок чудом выжил. Проходивший мимо дома мужчина успел поймать мальчика. Он почти не пострадал. Его приемного отца уже задержали. Вместе с подругой его отправили в отдел полиции. Детей забрали в больницу, где медики оказали им первую помощь. Пока об их дальнейшей судьбе ничего неизвестно.

Дети Больницы Казань Мужчины Полиция
07 февраля 2024, 13:25
Крымская таможня конфисковала принадлежащий американцу Bentley
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Крымские таможенники изъяли автомобиль Bentley, который принадлежал уехавшему из России гражданину США. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.

Автомобиль конфисковали из-за нарушений правил ввоза.

«Крымские таможенники передали в доход государства автомобиль Bentley Turbo R, задержанный за нарушение правил ввоза на территорию ЕАЭС», - указали в таможне.

Машину класса «люкс» 1990 года выпуска американец ввез в регион через пропуск «Джанкой». Согласно правилам, автомобиль необходимо вывезти из России в течение года или пройти другую таможенную процедуру, проинформировал RT.

Владелец Bentley покинул страну и оставил авто в пользование доверенному лицу в Крыму. Долг американца по таможенным пеням и платежам составил 4,6 миллиона рублей.

Ранее российские таможенники не позволили контрабандистам вывезти в Китай 10 тонн морского огурца. Сотрудники таможни изъяли у злоумышленников деликатесы на сумму в 100 миллионов рублей.

США Таможня Крым Правила Россия Машины
07 февраля 2024, 13:01
Появились кадры с места пожара в общежитии в Крыму
Пресс-служба МЧС
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Огнеборцы потушили пожар в здании общежития в Крыму и спасли двух человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожар начался на шестом этаже здания. Всего спасатели эвакуировали из общежития 10 человек, двух жильцов сотрудники МЧС передали врачам.

«В Крыму огнеборцы МЧС России на пожаре в общежитии спасли двух человек. Еще восемь эвакуированы», - указали в пресс-службе.

Ведомство опубликовало видео с работой пожарных. На кадрах видно, что в общежитии обгорели стены нескольких помещений, комнаты заволокло дымом. Для тушения огня МЧС задействовало 45 сотрудников и 16 единиц техники.

Ранее пожар вспыхнул в школе в Республике Коми. В учебном заведении в селе Грива сработала пожарная тревога, после сигналов которой из здания эвакуировались 38 детей и шесть взрослых. Сначала загорелась крыша школы, после чего огонь перекинулся на помещения. МЧС опубликовало видеозапись с пожаром. Огонь ликвидировали 30 огнеборцев и 10 единиц техники.

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