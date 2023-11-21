Семья напала на врачей скорой помощи в Челябинске
Прибывшие на вызов врачи скорой помощи в Челябинске столкнулись с агрессивным пациентом и его семьей. Мужчина накинулся на медиков с кулаками, к нему подключились и его родственники, сообщил Telegram-канал «Челябинск № 1».
Видео с места происшествия оказалось в распоряжении «360». Судя по кадрам, врач пытался удержать разбушевавшегося пациента. В этот момент на медика стали кидаться мужчина и женщина, все это сопровождалось громкими криками и угрозами в его адрес.
По информации канала, потасовка произошла, когда бригада медиков приехала оказать помощь мужчине с ранением, происхождение которого не уточняется.
Врачи сделали вывод, что пациент ранил сам себя, и приняли решение забрать его в наркологическое отделение. После этого мужчина начал агрессивно себя вести и набросился на медиков с кулаками. Его родственники не стали стоять в стороне и тоже принялись избивать и выгонять врачей из квартиры. Медицинская бригада вызвала полицию и Росгвардию.
Пресс-служба областного Минздрава сообщила Ura.ru , что пациент находился в опасном состоянии, поэтому мог причинить вред себе и окружающим. Сотруднику скорой пришлось его зафиксировать, чтобы оказать необходимую помощь. Несмотря на то, что родственники пациента вели себя агрессивно, медики госпитализировали пациента.